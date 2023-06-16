В Челябинске начали подготовку к новому учебному году

Глава Челябинска Наталья Котова в ДШИ №3 Челябинска: «В 2023 году шесть детских учреждений культуры стали участниками национального проекта «Культура». Фото администрации Челябинска

Учреждения образования и культуры Челябинска начали подготовку к новому учебному году. Глава города Наталья Котова проверила ход работ, оценила некоторые итоги, отметив значительный объем финансирования, которое выделено на сезон подготовки к Дню знаний, и хорошие темпы строительства и ремонта.

ПОДНЯТЬ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ

Первая остановка — муниципальная детская школа искусств № 3 в Тракторозаводском районе. Директор школы Юлия Сорокина рассказала, что сегодня в учреждении обучается 950 человек — детей в возрасте от 6,5 до 17 лет по восьми направлениям предпрофессиональной подготовки.

На средства, которые были выделены по национальному проекту «Культура», а это более 10 млн рублей, был приобретен уникальный концертный рояль премиального качества, еще дополнительно три пианино. Кроме того, современное интерактивное оборудование - интерактивные киоск, доска, трибуна, 15 электронных планшетов, преподавательский ноутбук. Все это объединяется в единую локальную сеть с возможностью одновременно проводить занятия, решать конкурсные задания, проходить тестирование. Плюс закуплена дополнительная методическая и учебная литература.

Глава Челябинска Наталья Котова подчеркнула, что в 2023 году шесть детских учреждений культуры стали участниками национального проекта «Культура», в рамках которого выделено почти 42 миллиона рублей из средств федерального, регионального и местного бюджетов на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебной литературы.

В ДШИ №3 Челябинска на Нацпроекту «Культура» приобрели уникальный концертный рояль. Фото администрации Челябинска

— Все эти крупные и необходимые приобретения позволят поднять образовательный процесс на качественно новый, максимально эффективный уровень. Скорее всего, под новое оборудование будут внедряться новые образовательные программы, формироваться новый подход к учебному процессу. Главное, что уже после окончания учебного года полным ходом началась подготовка к следующему сезону. В целом отмечу, что на сферу культуры в последние пять лет выделяются очень значительные средства. Они идут на ремонт зданий и помещений, на оснащение учреждений необходимым оборудованием, на открытие новых объектов, — отметила Наталья Котова.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТЫ

Вторая остановка - общеобразовательная школа № 153, что на улице Энтузиастов. Директор школы Любовь Дерягина показала и рассказала, как идут работы по ремонту и строительству спортивных площадок. Уже к началу июля большая часть работ будет завершена. На пришкольной территории достроят большое спортивное ядро. Оно будет включать в себя футбольное поле, беговые дорожки, два тренажерных комплекса для детей старшего и младшего возрастов, а также баскетбольную площадку. Для обеспечения безопасности везде уложат специальное прорезиненное покрытие.

— У нас обучается 1100 человек, работают пять учителей физкультуры. В школе два спортивных зала, тренажерный зал. Довольно много мальчишек и девчонок занимаются в спортивных секциях, и открытие новых спортплощадок позволит еще больше поднять их уровень физической активности, — рассказала Любовь Дерягина.

Глава города Наталья Котова обратила внимание на то, что в Челябинске фактически сразу после окончания учебного года, проведения последних звонков в общеобразовательных учреждениях начинается подготовка к новому учебному году.

В челябинской школе №153 достроят большое спортивное ядро: футбольное поле, беговые дорожки, тренажерные комплексы, баскетбольную площадку. Фото администрации Челябинска

— В этом году выделено почти 210 миллионов рублей на подготовку школ к очередному учебному году. На 46 объектах будет проведен либо частичный, либо капитальный ремонт кровли, на девяти — ремонт фасадов. Также, где это необходимо, отремонтируют инженерные коммуникации - системы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на более чем 30 объектах, на 12 — проведут большой объем внутренних работ. Кроме того, в 13 школах построят новые спортивные площадки, часть из них — по программам инициативного бюджетирования за счет средств, выделенных губернатором региона, — подчеркнула Наталья Котова. — Что касается новой спортивной площадки в школе № 153, то после завершения строительства здесь одновременно смогут заниматься обучающиеся четырех классов. Все работы планируется завершить уже до 1 июля.

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