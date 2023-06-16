Преобразование города Челябинска: предпосылки

По оценке депутатов, цели реформы местного самоуправления 2014 года не достигнуты. Фото: "КП" Архив

Ожидалось, что двухуровневая система позволит приблизить решение всех местных вопросов «к земле», более четко разграничить полномочия города и районов, конкретизировать их финансовое обеспечение. Реформирование предпринималось в значительной степени как экспериментальная практика. Власти уже тогда заявляли, что этот опыт может быть принят и распространен на другие города в случае, если окажется эффективным. Почти десятилетняя практика функционирования Челябинского городского округа в этих условиях не выявила существенных плюсов двухуровневой системы. По оценке депутатов, запланированные цели реформирования не были достигнуты.

— Самостоятельность районов сегодня в значительной степени ограничена, — считает депутат Челябинской городской Думы, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Денис Лапотышкин. — По сути, они решают один вопрос местного значения — вопрос благоустройства, а решение ключевых вопросов — от транспортной инфраструктуры до дизайн-кода города, системные вопросы обеспечения ресурсами местного значения сохраняется на общегородском уровне. И это оправдано. Городской округ — это единый экономико-хозяйственный организм, поэтому все основные полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения должны быть сосредоточены на уровне города. И это, на наш взгляд, лишь одна из предпосылок к преобразованию города.

Дублирование и дробление городских полномочий не добавляют оперативности решения проблемных и текущих вопросов. В таком случае существование второго, районного уровня муниципальных образований представляется избыточным. Если неэффективность практики очевидна — нет смысла ее продолжать.

Кроме того, не была решена должным образом проблема бюджетной обеспеченности внутригородских районов, поскольку на федеральном уровне не устанавливались отчисления от федеральных и региональных налогов и сборов в бюджет внутригородского района. Челябинской области и городскому округу было предоставлено право своими актами передать внутригородским районам часть собственных доходов. Так, Челябинской городской Думой были установлены нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районов от налога на имущество физических лиц — 10 процентов, земельного налога — 30 процентов.

— Поскольку у внутригородских районов отсутствуют самостоятельные доходные источники, доход обеспечивается за счет уже имеющихся доходов Челябинской области и города Челябинска, — комментирует депутат Челябинской городской Думы, Почетный гражданин города Челябинска Аркадий Шафигулин. — В то же время предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских районов приводит к затягиванию процесса исполнения бюджета по сравнению с одноуровневой организацией местного самоуправления. Здесь же можно отметить будущую оптимизацию закупочного процесса. Торги будут проводиться от лица одного заказчика, что позволит обеспечить единообразный подход к срокам, концепции и требованиям к качеству работ в городе. Кроме того, введение внутригородского деления на территории города Челябинска привело и к росту управленческих расходов на содержание сформированных представительных и исполнительных органов местного самоуправления внутригородских районов.

Более цельная одноуровневая система местного самоуправления рациональнее вольется в систему публичной власти в государстве, являясь ее неотъемлемой частью, с целью участия в реализации ее задач и функций в рамках конституционных полномочий, с учетом особенностей своего конституционно-правового статуса, своей специфики как формы осуществления горожанами местного самоуправления.

С инициативой о преобразовании города выступила группа депутатов Челябинской городской Думы — представители всех политических партий, представленных в Думе. Среди них Председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт, заместитель Председателя Думы, председатель постоянной комиссии по местному самоуправлению и межмуниципальному сотрудничеству Иван Горнов, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Денис Лапотышкин, депутаты, Почетные граждане города Челябинска Аркадий Шафигулин и Виталий Рыльских, руководитель фракции «КПРФ» Эльдар Гильмутдинов, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству и градостроительству Кирилл Ветхов, депутаты Сергей Селещук и Дмитрий Алехин,руководитель фракции «Справедливая Россия — патриоты — за правдУ» Валентина Курина.