Для тех, кому стало тесно: уникальный дом в центре Челябинска подарит новые возможности

Просторные квартиры выбирают семейные пары. Фото: "Пятый элемент"

В столице Южного Урала на пересечении улиц Труда и Энгельса продолжается строительство жилого дома "Пятый элемент". Квартиры здесь отвечают актуальным запросам покупателей. Учтены интересы как больших, дружных семей, так и творческих, целеустремленных натур. Переезд в этот дом откроет новую яркую главу в жизни каждого.

Просторные квартиры выбирают семейные пары. Можно подобрать по-настоящему вместительные варианты от 80 квадратных метров. Несомненным плюсом станет свободная планировка, благодаря которой жилье будет выглядеть еще больше.

Для жильцов предусмотрено обустройство функциональной придомовой территории, которая будет интересна для всех возрастов. Таким образом детские игры выходят за пределы комнаты.

Развитая инфраструктура центра города обеспечит гармоничное развитие детей - в шаговой доступности от дома расположены детские сады и школы с прекрасной репутацией, а также разнообразные творческие кружки и спортивные секции.

Не возникнет и проблем с досугом, ведь в центре города кипит культурная жизнь и проходит много интересных событий. При этом около дома "Пятый элемент" — никакой суеты, а наоборот, есть возможности для уединения, тишины и прогулок на свежем воздухе. С одной стороны от дома — река Миасс, с другой — зоопарк и парк Гагарина.

Выход на свою набережную позволит владельцам квартир "Пятого элемента" наслаждаться гармонией природы, совершая пробежки или прогулки.

Фото: "Пятый элемент"

Для многих покупка недвижимости в центре города остается несбыточной мечтой, но для клиентов жилого дома "Пятый элемент" доступно оформление ипотеки по различным программам. Такой вариант подойдет тем, кто решил изменить свою жизнь и повысить ее качество. Оформить ипотеку бесплатно помогут квалифицированные специалисты отдела продаж. Эксперты рекомендуют не затягивать, на фоне поэтапного увеличения размера первоначального взноса от стоимости объекта.

Дополнительная информация доступна на сайте – пятыйэлемент.рф, а также в официальной группе ВКонтакте, телеграм-канале. Связаться можно по телефону: +7 (351) 217-01-01.

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