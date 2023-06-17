В Курганской области под грузовой поезд попали две пенсионерки. Одна умерла на месте

Женщины переходили пути перед перед приближающимся поездом. Фото: Центральное МСУТ СК России.

Сегодня, 17 июня, в 10:50 на станции Иковка Курганской области две пенсионерки 81 и 75-ти лет попали под грузовой поезд, когда переходили пути перед приближающимся составом. Как сообщает региональное СК на транспорте, машинист затормозить не смог.

На месте работают следователи. Фото: Центральное МСУТ СК России.

- Одна женщина погибла на месте, вторая получил травмы, ей оказывается срочная медицинская помощь, - сообщает Центральное МСУТ СК России.

Фото: Центральное МСУТ СК России.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ - нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехал курганский транспортный прокурор.

Фото: Центральное МСУТ СК России.

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