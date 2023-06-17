Песни, игры, национальная еда: в Челябинске отпраздновали Сабантуй

«Праздник плуга» с ярким национальным колоритом по уже сложившейся традиции прошел в парке им. Ю. А. Гагарина. Фото: Егор ИВЛЕВ

Сегодня, 17 июня, в парке Гагарина отпраздновали Сабантуй. Для гостей организовали конкурсы, мастер-классы, спортивные состязания, на площадках выступили коллективы и специально приглашенные гости. Гости праздника в полной мере смогли окунуться в атмосферу национальных традиций татарского и башкирского народов Южного Урала. Как прошел праздник – в фоторепортаже «Комсомольской правды-Челябинск».

На празднике можно было купить национальные украшения. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Весело было всем. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

На сцене выступили коллективы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

Фото: Егор ИВЛЕВ

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