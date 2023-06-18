Бастрыкин потребовал доклад о законности стоянки большегрузов в микрорайоне Парковый Челябинска

Жители не хотят терпеть стоянку большегрузов под окном. Фото: соцсети.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о нарушении прав жителей «Паркового» в Челябинске. Из-за ремонта дороги по Бейвеля шиномонтажка и стоянка большегрузов переехали практически во двор. Люди терпеть выхлопы не стали и написали сразу во все инстанции.

— Стоянка большегрузных машин противоречит правилами дорожного движения, — возмущается житель дома по улице Бейвеля, 51 Олег Ларцев. — Выхлопные газы, гарь, копоть идут на детскую площадку.

Не устроил жителей и тот факт, что ради стоянки собственник убрал единственный тротуар и сделал вместо него заезд на тротуар.

На сторону людей встала и администрация Челябинска, которая подтвердила, что стоянка в таком месте находиться не может.

— В адрес правообладателей направлены предостережения, — прокомментировали в администрации Челябинска. — Использование участка можно назвать нецелевым, нарушение земельного законодательства недопустимо.

Теперь ситуацию под контроль взял Следственный комитет.

— Жители обратились к руководству СК России, — говорится в сообщении Следственного комитета. — Родителям с детьми приходится идти по проезжей части. Следственными органами проводится проверка по изложенным сведениям.

Бастрыкин поручил региональному руководителю СК Петру Решетникову доложить ему о ходе процессуальной проверки.