10 тысяч зрителей собрал в Челябинской области «Ильменский фестиваль»

Олег Митяев стал неизменным гостем "Ильменского фестиваля". Фото: Фонд Олега Митяева.
«Ильменский фестиваль» на поляне горнолыжного курорта «Солнечная долина» в Челябинской области собрал более 10 тысяч гостей и 100 участников. Такие данные приводят организаторы со ссылкой на правоохранительные органы.
Поляна "Солнечно долины" собрала 10 тысяч любителей авторской песни. Фото: Фонд Олега Митяева.
Программа состояла из 70 мероприятий: концерты, конкурсы и мастер-классы. На сцену по традиции вышел создатель фестиваля родом из Челябинской области Олег Митяев, Леонид Морголин, а специальным гостем стал музыкант, автор песен и радиоведущий Николай Гринько.
Выступить на этой сцене мечтает любой бард. Фото: Фонд Олега Митяева.
На этот раз на фестивале под Миассом также собрались эксперты в сфере туризма, так как этот жанр в России традиционно связывают с путешествием с палатками. Экспертами на турслете выступили народный артист России Олег Митяев, главный редактор телеканала «Моя планета» Николай Табашников, автор-исполнитель Наталья Кучер, генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив в Челябинской области Михаил Комиссаров.
Фото: Фонд Олега Митяева.
Фото: Официальное сообщество Ильменского фестиваля
Официальное сообщество Ильменского фестиваля.
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