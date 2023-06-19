Волонтерское движение «Шьем нашим» за полгода передало в зону СВО более 10 тонн экипировки

О том, что сейчас востребовано на передовой, в интервью на радио «Комсомольская правда» рассказала директор АНО «Шьем нашим» Алена Коробинцева.

Волонтерское движение «Шьем нашим» в Челябинске более полугода создает вещи первой необходимости для военнослужащих, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Неравнодушные женщины каждый день приезжают в цех, чтобы с любовью и заботой о каждом бойце шить экипировку. Благодаря их работе надежный тыл почувствовали тысячи солдат. Какие вещи сейчас востребованы на передовой, хватает ли волонтерам сил и ресурсов на пошив всего необходимого? Об этом в интервью на радио «Комсомольская правда» (95,3 FM) рассказала директор АНО «Шьем нашим» Алена Коробинцева.

- Давайте напомним нашим слушателям, читателям, чем занимается ваша организация?

- Наша организация является некоммерческой – это сообщество волонтеров, которое помогает ребятам, находящимся в зоне СВО. Солдатам, которые сейчас воюют за мирное небо. Мы шьем одежду: зимой – теплую, а сейчас перешли на летний гардероб. Помимо этого, собираем гуманитарную помощь от неравнодушных жителей города.

- А что сейчас востребовано среди бойцов?

- Это нижнее белье, носки, футболки, также мы шьем маскировочные костюмы, в которых ребята ходят летом. Они хлопковые, тоненькие, чтобы от солнышка спасало, и ребята не обгорали. Делали банданы, кепки, косынки, но пока не очень получается. Мы же все самоучки, стараемся осваивать новое. Пробуем, смотрим, как все получается.

Фото: АНО «Шьем нашим».

- Вы все делаете сами?

- Да. Допустим, взять эвакуационные носилки – их конфигурацию долго отрабатывали. Там множество различных видов, мы и так пробовали, и по-другому. В тестировании нам всегда помогают ребята из СОБРа. Мы приезжаем к ним, проверяем, насколько прочными и удобными получились носилки. Все это изучается по ходу действий, ведь понять изначально, удобно это на поле боя, или нет – практически нереально. А ребята, которые туда ездят, они знают, что нужно. Нам недавно отзыв на носилки пришел, ревели всем цехом…

- Что говорили?

- Нам рассказали, что один парень другого пять километров на наших носилках тащил. Сказал, что если бы не они, то не дотащил бы. Это просто невероятно. Когда такие истории слушаешь. Ты понимаешь, что не просто так работаешь. Твоя работа очень нужна и востребована.

- Сколько можно сделать таких носилок, например, за день?

- Знаете, при большом желании, можно сделать штук пять. Правда, для этого придется как следует постараться, это очень кропотливая работа. Мы каждый шовчик проверяем, чтобы все ровненько было. Мы не на количество работаем, а на качество. Важно, чтобы все, что мы сшили, приносило пользу.

- Только ли носилки тестируют здесь?

- И всю одежду тоже. Мы не умеем сами конструировать выкройки, берем их в открытых источниках. Есть девушка, которая конкретно для фронта разрабатывает лекала. Мы ими пользуемся и сами редактируем, подстраиваем под запросы ребят.

- А с мобилизованными, добровольцами, как связь держите?

- Связь идет через меня. Когда по телефону созвонимся, мессенджерами пользуемся, которые защищенные. Они сами присылают запросы. Если нет возможности написать, то выходят на волонтеров, с которыми мы работаем в Таганроге, и они уже там им сообщают о том, что необходимо. А мы потом делаем.

- Вам приходится укладываться в какие-то сроки для выполнения запроса?

- Сроки нереально поставить. Все люди трудятся бесплатно. Они волонтеры. Приходят, даже если есть только час свободного времени. И мы уже благодарны, что они выделили его из своего личного времени.

- А куда можно прийти, чтобы вам помочь?

- На данный момент наш основной цех находится на улице Доватора,1 – это цокольный этаж с правой стороны дома.

- В прошлый раз, вы рассказывали, что мечтаете приобрести станок, с помощью которого можно плести маскировочные сети…

- Да, он стоил 2, 5 миллиона рублей..

Удалось купить?

- Удалось! Мы его ждем! Просто низкий поклон Губернатору Челябинской области, администрации за то, что откликнулись на нашу просьбу. Они нас поддерживают и не только нас, вообще волонтеров. Помогают в покупках, которые осилить невозможно.

- А что вам приходится закупать?

- Ежемесячно ткани, нитки, расходники для носилок – защелки – они дорогие, а те, что дешевые – китайские – не надежные. Мы покупаем хорошую фурнитуру, которая точно не подведет.

- А есть ли смысл договориться с предприятиями, которые производят ткани, фурнитуру, чтобы бесплатно это поставляли?

- Бизнес – есть бизнес. Да, нам делают незначительные скидки, но, чтобы прям вообще бесплатно что-то привезти…В начале бизнесмены, которые хотели помочь, привозили нам по одному-два рулону ткани – это действительно было хорошим подспорьем. Но сейчас мы делаем все сами.

- Здорово, когда есть возможность рассчитывать на людей, которые рядом..

- Один в поле не воин.

Фото: АНО «Шьем нашим».

- А как вы все это поставляете? Это же привезти надо, передать на фронт..

- Вселенная помогает. Находятся те люди, которые оплачивают грузоперевозки через транспортные компании. В самом начале ездил волонтер на своей личной машине. Но вы сами понимаете, что волонтером быть здорово, а кушать хочется каждый день. Человек не может ездить постоянно, это огромные деньги на ГСМ. В дороге и поесть нужно, и отдохнуть. Мы не можем все это обеспечить. Мы существуем на пожертвования.

На данный момент есть человек, который ежемесячно нас поддерживает – это Андрей Цуров – низкий ему поклон, он молодец. Если бы не он, честно скажу, не знаю, как бы мы справлялись.

Каждый свой выбор делает, но, когда обращаешься к бизнесменам мы часто слышим отговорку – «а я уже помогал и больше не буду», или – «а я уже помогаю, на вас меня не хватит», либо вообще – «это меня не касается».

- Понятно, на одно общее дело абсолютно разная реакция. А есть у вас представление, сколько уже помощи отправили туда?

- Если по весу, то больше 10 тонн, даже больше. Если считать поштучно, то даже не возьмусь предположить. В одну отгрузку привозим больше 1000 позиций, подразделения ведь не маленькие. Запросы огромные и охватить их одной нашей организацией невозможно. Слава Богу, что существует много таких же, как мы. Здорово, что стараются помогать. Единственной проблемой для нас для всех является поиск людей, которые бы пришли и помогли с пошивом. Летом столкнулись с тем, что наши женщины все в садах. Земля людей кормит. Поэтому в цехе волонтеров стало заметно меньше. Душа болит, сам приходишь, садишься и шьешь. Запросы огромные, а справиться не можешь, потому что людей нет.

- А сколько сейчас волонтеров трудятся?

- В цехе максимум 5-6 человек, а изначально у нас только швей было 150. Мало того, что сезон такой, так еще и люди попросту устают, привыкают к СВО. Все спокойнее к этому стали относиться. Не понимают, что чем дальше, тем тяжелее. У нас есть волонтер, который трем организациям помогает. Так ей руки целовать хочется, невозможно понять, где она на все это время находит…

Тут еще и про семью важно не забывать. Со своими детьми мы находимся на производстве. Моему младшему сыну 2,5 года. Конечно, он со мной. Бабушки, которые в цехе работают, ему кусочки оставшейся ткани дают, чтобы он поиграл. А как иначе?

- А кто ваши волонтеры? Можете составить их портрет?

- Разные люди приходят. И в достатке тоже. Им не зазорно сделать что-то своими руками. Делают на ровне с обычными бабушками. Ну а в целом, это все-таки женщины за 45. Они приходят, когда могут, работают, даже несмотря на проблемы со здоровьем, все равно приходят.

- В какое время вам можно помогать?

- Мы работаем с 10 утра до 17 вечера. В это время можно прийти и помочь.

- Есть ли у вас какие-то требования к волонтерам?

- Нет, главное – желание помочь. А наше единственное условие – шить, как для себя. От качества зависит, сколько прослужит эта вещь.

- Какая помощь для вас сейчас актуальна?

- Нам очень нужны люди, их рабочие руки и добрые сердца. Приходите, помогайте, это правда очень нужно. Работу найдем каждому! Кто не умеет шить – обязательно научим. Если кто-то просто не хочет шить – ему тоже будет чем заняться. Найти нас можно в телеграме и в группе «Вконтакте» – «Шьем нашим».