Челябинская область на главном экономическом событии страны

Именно на ПМЭФ начинаются новые экономические и социальные проекты. Фото: пресс-служба губернатора.

Встречи с ведущими компаниями, переговоры с зарубежными партнерами, обсуждение главных политических и экономических вопросов на федеральном уровне: международный экономический форум в Санкт-Петербурге традиционно является одним из самых продуктивных для Челябинской области. Нашу делегацию возглавил губернатор Алексей Текслер.

Главное событие — это, конечно, программная речь президента о том, как обеспечить экономический рост в нашей стране, — подвел итоги Алексей Текслер. — Применительно к Челябинской области речь шла о транспортном коридоре «Север — Юг» — важнейшем транспортно-логистическом проекте для страны, и мы принимаем здесь активное участие. Также президент говорил о «Школе 21» — это современный формат обучения айтишников в стране. Мы начали реализацию этого проекта в нашем регионе, запустим его уже в следующем году. Это даст толчок развитию айти-сферы региона.

ЮЖНЫЙ УРАЛ КАК ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Президента Владимир Путин во время своего выступления отдельно отметил необходимость развития коридора «Север — Юг».

— Планируем к 2025 году удвоить, а к 2030 году утроить объем экспортных перевозок по этому маршруту, — сказал Владимир Путин.

Губернатор Алексей Текслер встретился с делегациями Республики Беларусь и Ирана.

— Область сегодня становится центром приема и консолидации грузов на восточном направлении коридора «Север — Юг», — подчеркнул Алексей Текслер во время презентации инвестиционной привлекательности региона.

В подкрепление этих слов глава региона подписал соглашение с председателем совета директоров транспортной группы FESCO Андреем Севериловым. Компания запустила новый железнодорожный контейнерный сервис, который напрямую связывает Владивостокский морской торговый порт и транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» в Челябинской области.

— Пятого июня прибыли первые 11 контейнеров из Владивостока в тестовом режиме, что позволит оценить техническое и организационное взаимодействие для полноценного запуска, — уточнил Алексей Текслер.

ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Челябинская область активно пробивается в лидеры по ИТ-направлению. Для этого в регионе создаются льготные условия для цифровых компаний, дополнительно поддержана ИТ-ипотека.

Давним партнером региона является Сбербанк. В Санкт-Петербурге губернатор Алексей Текслер заключил соглашение с президентом и председателем правления Германом Грефом о подготовке специалистов. Уже в 2024 году будет открыт кампус «Школы-21.

— Челябинская область вошла в пятерку лучших субъектов России по цифровой трансформации, — прокомментировал Герман Греф. — Мы видим, что правительство региона справедливо ставит во главу угла вопрос подготовки ИТ-кадров, так необходимых стране сегодня.

Кампусы школы сегодня существуют в Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Якутске, Великом Новгороде и Ярославле. Теперь этот список пополнит Челябинск.

Еще одно цифровое соглашение заключено с платежной системой «Мир». В Челябинской области появится своя Карта жителя, которая упростит получение социальной помощи, в том числе региональной.

— Платформа объединит возможности всех банков, которые работают на территории Челябинской области, платежную систему «Мир», — подчеркнул важность соглашения Алексей Текслер. — Это и социальная карта, транспортная, это возможности для студентов получать стипендии и многое другое.

Система электронных сертификатов уже начала работать в нашем регионе по инициативе губернатора. Так, сначала появились сертификаты на реабилитацию, потом на покупку жилья сиротам. Соглашение с «Миром» расширит и ускорит получение социальной поддержки и гарантирует целевое расходование средств.