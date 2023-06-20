В Челябинской области вор залез в чужой дом и притворился спящим, когда его заметили

После задержания мужчину отправили в СИЗО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области задержали мужчину, который попытался украсть технику из чужого дома. Его застали врасплох на месте преступления. Однако вместо того чтобы убежать, он решил притвориться спящим. О необычной попытке кражи рассказали в региональном полицейском главке.

— В районный отдел МВД по Аргаяшскому району поступило заявление от местного жителя. Соседка сообщила ему, что кто-то проник к нему в дом. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа. Войдя в помещение, полицейские увидели подозреваемого, лежащего на коврике, — рассказали в полицейском главке.

Среди техники был музыкальный центр. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Выяснилось, что 30-летний мужчина пришел в гости к знакомому, но его дома не оказалось. Тогда, увидев в окно ноутбук и музыкальный центр, гость решил их похитить. Он разбил стекло и проник внутрь. Однако вынести вещи не смог, так как у ворот его заметила соседка. Мужчина решил прилечь на коврик, чтобы переждать, когда свидетель уйдет.

На горе-вора завели уголовное дело о краже. Сейчас он находится в СИЗО.

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