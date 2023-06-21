На северо-западе Челябинска перекрыли движение трамваев из-за смерти пассажира

В обстоятельствах смерти мужчины разбираются следователи. Фото: t.me/Chelyabinsk_svet

Вечером 21 июня в Челябинске стало плохо пассажиру трамвая. Общественный транспорт прекратил рейс и высадил всех на остановке «Колледж Сфера». К месту происшествия вызвали скорую помощь, а движение трамваев было временно перекрыто.

— Стоит движение трамваев по проспекту Победы в районе остановки «Колледж Сфера» в направлении Чичерина по причине плохого самочувствия пассажира, — указано в сводке происшествий организации «ЧелябГЭТ».

Источник в правоохранительных органах сообщил КП-Челябинск, что пассажир не выжил. Сейчас в обстоятельствах смерти мужчины разбираются следователи.

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