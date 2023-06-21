В Копейске отправили в отставку пятерых депутатов, выступавших за повышение тарифов ЖКХ

У экс-депутатов есть возможность обжаловать решение суда Фото: Евгения ГУСЕВА

Копейский городской суд (Челябинская область) прекратил полномочия пятерых депутатов местного собрания, которые выступали за повышение тарифов на услуги ЖКХ. Речь идет о Дмитрии Фещаке, Ларисе Белозерцевой, Елене Завражной, Иване Самохвалове и Николае Сединкине.

Причиной отставки стало требование прокуратуры города. В марте надзорное ведомство указало на нарушение антикоррупционного законодательства, когда принималось решение о повышении тарифов ЖКХ. По регламенту депутаты перед голосованием должны уведомлять собрание о личных интересах в том или ином вопросе. И так получилось, что за повышение тарифов проголосовали пять народных избранников, которые по заявлениям прокуратуры работают в сфере ЖКХ. Кроме того, собрание депутатов, как считает надзорное ведомство, закрыло глаза на этот недочет.

— 21 июня 2023 года было принято решение, которым административные исковые требования прокурора Копейска удовлетворены частично – были досрочно прекращены полномочия пятерых депутатов, — пояснили в пресс-службе Копейского городского суда. — В удовлетворении остальной части административных исковых требований о признании незаконным бездействия горсобрания депутатов было отказано.

Решение о прекращении полномочий народных избранников в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано в суде.

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