Песнопения и прыжки через костер: как прошел день летнего солнцестояния в Аркаиме

В этот день на Аркаиме молились множеству богов.
Фото: Илья БАРХАТОВ
День летнего солнцестояния отмечают представители разных народов и верований. Многие из них уверены, что Аркаим в Челябинской области – особенное место силы, идеально подходящее для праздничных церемоний.
Люди здесь одновременно прыгали через костер, отмечая Ивана Купалу, вязали памятные ленты в Буддистских традициях, пели и играли на народных инструментах. Как прошли самый длинный световой день и самая короткая ночь – в фоторепортаже КП-Челябинск.
Обряды начались с самого утра.
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
"Большой брат следит за тобой".
Фото: Илья БАРХАТОВ
Люди вязали яркие ленты.
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Погода подвела, если бы не холод - людей было бы гораздо больше.
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
Девушка кидает монетку, чтобы вернуться вновь.
Фото: Илья БАРХАТОВ
Фото: Илья БАРХАТОВ
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