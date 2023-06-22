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Общество22 июня 2023 5:53

Песнопения и прыжки через костер: как прошел день летнего солнцестояния в Аркаиме

На Аркаиме в Челябинской области отпраздновали День летнего Солнцестояния
Олег КОСТЕНКО
В этот день на Аркаиме молились множеству богов.

В этот день на Аркаиме молились множеству богов.

Фото: Илья БАРХАТОВ

День летнего солнцестояния отмечают представители разных народов и верований. Многие из них уверены, что Аркаим в Челябинской области – особенное место силы, идеально подходящее для праздничных церемоний.

Люди здесь одновременно прыгали через костер, отмечая Ивана Купалу, вязали памятные ленты в Буддистских традициях, пели и играли на народных инструментах. Как прошли самый длинный световой день и самая короткая ночь – в фоторепортаже КП-Челябинск.

Обряды начались с самого утра.

Обряды начались с самого утра.

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

"Большой брат следит за тобой".

"Большой брат следит за тобой".

Фото: Илья БАРХАТОВ

Люди вязали яркие ленты.

Люди вязали яркие ленты.

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Погода подвела, если бы не холод - людей было бы гораздо больше.

Погода подвела, если бы не холод - людей было бы гораздо больше.

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

Девушка кидает монетку, чтобы вернуться вновь.

Девушка кидает монетку, чтобы вернуться вновь.

Фото: Илья БАРХАТОВ

Фото: Илья БАРХАТОВ

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