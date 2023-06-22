Как южноуральские айтишники повышают безопасность промышленных предприятий страны

Директор Центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Дмитрий Чудинов. Фото: Пресс-служба «Интерсвязь».

Компания «Интерсвязь» знакома многим южноуральцам благодаря своим высокотехнологичным разработкам. «Умный домофон», «Умные парковки» и другие решения для комфортной жизни в городе уже оценили по достоинству миллионы людей. Однако IT-гигант предлагает уникальные технологии и для промышленных предприятий страны. Как передовая платформа видеорегистрации «Интерсвязь-контроль» помогает избежать несчастных случаев, и что для компании значит включение интеллектуальных продуктов в реестр отечественного ПО? Об этом поговорим с директором Центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» Дмитрием Чудиновым.

- Расскажите, чем занимается ваш Центр?

- У нас широкий спектр направлений. В первую очередь, мы занимаемся разработкой кейсов для промышленных предприятий в сфере автоматизации и цифровизации процессов. Во вторую – реализацией проектов на всей территории страны. Мы работаем с крупными предприятиями и выполняем все работы от начала и до конца: проводим переговоры, направляем специалистов на обследование, формируем формируем техзадание и решение, вплоть до строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. Это важно, ведь многие компании отдают это на подряд, мы же осуществляем полный цикл.

- Как давно существует Центр в компании и много ли проектов уже реализовано?

- Наш Центр основан в 2017 году. За это время мы реализовали более 30 проектов в сфере промышленности. Пополнили портфолио десятью кейсами, которые сейчас тиражируются на производствах. Мы стали партнерами крупных предприятий: «Газпром», «СИБУР» и других.

- Вы говорите, что реализовано 30 проектов – это много или мало?

- Я бы сказал, достаточно много. Проекты не реализуются за один день. Цикл длится от полугода до двух лет. У нас сильная команда менеджеров, которая и ведет, и помогает реализовывать одновременно несколько проектов.

- А в чем суть одной из ваших разработок – платформы мониторинга деятельности персонала?

- Наша передовая система «Интерсвязь-контроль» позволяет диспетчерам в режиме реального времени наблюдать за действиями линейного персонала, пресекать аварийные ситуации и давать инструкции сотрудникам при выполнении тех или иных работ. Это делается благодаря персональным видеорегистраторам, которыми оснащают сотрудников предприятия. На рабочем месте начальника, либо бригадира видно, что в данный момент делает конкретный сотрудник. По сути, высококвалифицированный специалист управляет группой людей и контролирует качественное выполнение их работ. Все это видно онлайн, также с человеком можно связаться по голосу в режиме рации.

- Кажется, будто это «Умная рация»...

- Кажется, что так, но возможности гораздо шире. Система позволяет снижать аварийность. Кроме того, непрерывная запись с регистраторов сотрудников ведется как на сервер предприятия, так и на съемный диск видеоустройства. При необходимости диспетчер, начальник, бригадир всегда может обратиться к архиву видеозаписей, чтобы провести обучение сотрудников, или расследование.

- Как вы оцениваете эффективность разработки?

- Расскажу на примере одного предприятия. Мы провели глубокий анализ, выясняли, что приводило к нештатным ситуациям, перевели это в деньги: сколько остановок было, сколько выплат по больничным листам. Мы подсчитали, что аварии встречаются с определенной периодичностью и поняли, что можем помочь предприятию сократить их количество. Могу похвастаться, что после внедрения платформы «Интерсвязь-контроль», аварийных случаев не было вообще. Есть подтвержденные записи, где аварийную ситуацию предотвратили и сократили время принятия решения. Вот, допустим, человек пришел на задание – необходимо выполнить переподключение электроподстанции с одного цеха на другой. Он просит рекомендации и его полностью направляют.

- У вас много времени ушло на внедрение платформы?

- На создание платформы ушло порядка года. В это время мы искали надежных поставщиков регистраторов, собирали платформу и программные модули, писали их, получали обратную связь от участников пилотных проектов. За год мы из идеи создали готовый продукт, который работает во многих регионах России.

- А сколько лет существует платформа?

- С 2021 года, третий год пошел.

- Как сами сотрудники этих предприятий отнеслись к нововведению? Психологически на них не давит такой контроль?

- Мы тоже думали, что будет волна сопротивления. По началу так и было, но буквально спустя 1,5 месяца сотрудники поняли, что они могут получать помощь, которая им необходима. В какой-то степени, они сняли с себя некоторую часть ответственности. Кроме того, это решение и про безопасность самого сотрудника. Что-то случилось – мы видим человека на карте и сможем его найти или он сам может воспользоваться кнопкой SOS, чтобы вызвать помощь.

- Долго ли обучаться использованию системы?

- В тех местах, где мы запускаем систему, работают высококвалифицированные сотрудники. Они уже понимают, как работать. Инструктаж для начальника занимает одну рабочую смену, порядка трех рабочих смен уходит на остальных сотрудников.

- Насколько уникальная платформа «Интерсвязь-контроль»? Есть ли у нее аналоги?

- Наш проект был признан одним из лучших в стране на конкурсе «Цифровые вершины – 2021». Платформа «Интерсвязь-контроль» вошла в шестерку финалистов в номинации «Лучшие IT-решения для энергетики». Разработку официально признали уникальной. На тот момент никаких аналогов не было.

- На каких предприятиях система уже внедрена? Возможно есть планы по выходу на новые рынки?

- Мы интегрировали систему фиксации и онлайн-передачи видео на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах, они входят в состав ТМК. Изначально платформа запускалась в сфере энергетики. Там система использовалась для снижения риска возникновения нештатных ситуаций в энергоцехах, вызванных человеческим фактором. Но использовать технологию можно и на других производствах. Чтобы запустить систему, мы проводим пилотные испытания. Для этого необходимо изучить бизнес-процессы предприятия и проверить эффективность разработки на небольшой группе сотрудников. Мы выдаем им регистраторы, они через месяц нам – обратную связь.

Сейчас пилотируемся на промышленных предприятиях Свердловской и Курганской областей, есть проекты в Москве и Череповце. Я бы сказал, что платформа нашла место на рынке, она востребована и предприятия ей пользуются.

- Давайте вернемся к технологиям «Умного города». В мае уже другая ваша платформа – для интеллектуального учета ресурсов – вошла в реестр отечественного ПО. Я правильно понимаю, что это «Умные счетчики»?

- Не совсем. Это целая система. Помимо прямой передачи данных на сервер ресурсоснабжающей организации, мы предусмотрели возможность сбора и анализа этих данных на специальной облачной платформе «Интерсвязь. Умный город». Система интегрирована с популярными в челябинском ЖКХ приборами учета. Технология позволяет мгновенно передавать показания и на их основе формировать отчеты и журнал аварийных сигналов. Благодаря этому жители не переплачивают, а управляющие компании всегда в курсе происходящего и могут моментально реагировать на нештатные ситуации.

Кроме того, система – незаменимый помощник управляющих компаний для обслуживания дома. В облачной платформе есть модуль – «Обратиться в ЖЭК». Если в подъезде разбили, например, окно, житель дома через суперапп компании «Интерсвязь. Умный город» может направить обращение и прикрепить фотографию, а управляющая компания оперативно исправить ситуацию. Это повышает лояльность жителей и делает работу УК эффективнее.

Что касается включения платформы в реестр отечественного ПО, то это уже 11-ый продукт компании «Интерсвязь», который попал в этот реестр. И нужно сказать, что сейчас реестр отечественного ПО ставит перед разработчиками определённые стандарты, обязывает поддерживать свой продукт и быть независимыми от сторонних разработок. Так что в этот список попадает далеко не каждый, только проверенные и надёжные разработки. Поэтому для нас, конечно, очень важно такое признание нашей работы со стороны государства.

- Просто фантастика, это бесценно для любого домовладельца! Достижений у компании много, но не могу у вас не узнать о последнем. Буквально недавно ваша разработка получила награду на конкурсе «Лучший IT проект региона»...

- Мы получили награду за «Платформу автоматизации контакт-центров с интеллектуальной обработкой сообщений. Чат-систему обслуживания клиентов». Компания создает голосовых ассистентов, и чат-систему для обслуживания клиентов. Проект активно используется в телеком-области, медицине и сфере ЖКХ. Несколько лет назад мы стали пионерами в области автоматизации контакт-центров в УрФО и сейчас, благодаря заинтересованности крупных частных компании и ряда государственных учреждений, продолжаем развивать проект. На данный момент мы обрабатываем свыше 200 000 обращений в месяц. И эта платформа также внесена в реестр отечественного ПО.