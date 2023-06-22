Готовилась по часу в день без репетиторов: выпускница из Челябинской области сдала ЕГЭ по русскому и химии на 100 баллов

Ежедневно девушка по часу занималась химией. Фото: Анастасия Волкова

Ученица школы №24 Озерска Челябинской области сдала два предмета на ЕГЭ на максимальные 100 баллов. Покорились Анастасии Волковой химия и русский язык. Она рассказала КП-Челябинск о своей подготовке и поделилась советами для будущих 11-классников.

Анастасия начинает беседу с признания в любви к химии. Так и говорит: «Я люблю химию». Выпускнице этот предмет не только дается легче всего, но он ее увлекает, волнует и интригует. С этой наукой дважды стобалльница планирует связать свою жизнь.

– Эта наука содержит в себе столько интересного. Изучая химию, ты все больше узнаешь об окружающем мире. Безусловно, чтобы любить предмет, нужно его понимать. Без этого никак. И в этом мне повезло, – рассказала КП-Челябинск Анастасия Волкова.

Готовилась к экзамену по любимому предмету Анастасия без репетиторов. По химии составила план: первые полгода повторила весь нужный материал, а потом прорешивала задания. Каждый день она старалась выделять час на химию и занималась разными вариантами одного упражнения. Временами вновь открывала учебники и перечитывала сложную теорию.

— Для успешной сдачи экзамена нужно было очень много практики, чтобы четко понимать формулировку заданий и быстро научиться решать их без ошибок, –– отмечает выпускница.

Совсем другая ситуация с русским –– к экзамену по родному языку девушка готовилась преимущественно в школе. На уроках со всеми решала тестовую часть, разбирала структуру сочинения. Дома же решала задания и повторяла теорию, сама писала пробники для оценки своего уровня.

Будущим одиннадцатиклассникам Настя советует правильно распределять время на подготовку. Один день заниматься одним предметом, следующий — другим. Главное — не тратить время попусту, серьезно относиться к подготовке.

— Также хочу сказать, чтобы вы не расстраивались из-за результатов пробников в школе. Если вы пишете пробники на 60 баллов, это не значит, что и реальный экзамен вы напишете на столько же. Тут важно не сдаваться, собрать все силы и готовиться в свое удовольствие, — делится советом Анастасия.

Перед экзаменом по химии, вспоминает выпускница, она почти не волновалась. Она сразу была уверена, что все пройдет отлично, а результаты будут высокими. И в этом она убедилась, как только получила задания. Пробежавшись глазами по номерам, девушка улыбнулась — все не сложно. Она быстро прорешала КИМы и с легкостью в душе покинула кабинет.

Но на русском все было иначе. Идя на экзамен, она ощущала тревогу и волнение. Оказалось, зря. Попался текст, по которому девушка написала хорошее сочинение. Тесты тоже оказались простыми. Вновь аудиторию она покинула в хорошем настроении.

— В день получения результатов я проснулась и увидела много сообщений от друзей и учителя химии. Сразу открыла сайт госуслуг, чтобы проверить. Но в аккаунт долго не получалось войти, подбирала пароли, перезагружала страницу. И, когда все-таки получилось, я испытала эмоции, которые словами не передать, давно такого не ощущала, — вспоминает приятный момент Анастасия.

На максимальный результат по русскому Настя и не надеялась. Сначала даже не поверила результату, отнеслась к нему спокойно, почти без эмоций. Осознание успеха пришло позже — лицо невольно растянулось в улыбке, настроение скакнуло вверх. Своим счастьем девушка сразу поделилась с мамой.

— Я хочу попробовать подать документы в разные университеты. Но среди них есть те, где я бы хотела учиться больше всего. Это например, УрФУ в Екатеринбурге, — рассказывает о планах дважды стобалльница.

Из-за плотной подготовки к экзаменам и учебы в школе свободного времени у девушки почти не было. Теперь она сможет отдохнуть и заняться любимыми делами – почитать книги, погулять на свежем воздухе и просто отдохнуть.

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