Семь лет не могут разобраться: в Челябинской области сорвались прения сторон по делу экс-депутата Заксобрания Константина Толкачева

Дело Константина Толкачева было возбуждено ровно 7 лет назад. Фото: пресс-служба Заксобрания

В Челябинской области продолжается судебная эпопея по делу экс-депутата Законодательного собрания региона Константина Толкачева. Бывшего народного избранника обвиняют в мошенничестве и в уходе от уплаты налогов. По версии следствия, компания Толкачева заключила фиктивные сделки об аренде имущества своего же стеклотарного завода. Однако сам он заявляет: обвинения против него специально сфабриковали.

Казалось, что дело Константина Толкачева, наконец, подбирается к финишной прямой. Стадия судебного следствия была окончена 19 июня. Спустя несколько дней, 21 июня, суд должен был перейти к выслушиванию прений сторон. Однако вновь все пошло не по плану в этом затянутом деле.

Гособвинение начало настаивать на проведение судебной экспертизы, которая ранее уже проходила дважды. Представитель надзорного ведомства сослалась на то, что предыдущие проверки не дали ответ на поставленные судом вопросы.

Константин Толкачев в свою очередь считает, что повторная судебная экспертиза не нужна. Более того, он уверен, что при расследовании его уголовного дела были допущены недочеты.

— На самом деле ответы даны на все 27 вопросов поставленных судом при первой экспертизе и на 4 вопроса при второй. И возникает вопрос: а как так, что следствие насчитало, а в суде нет. А за этим следует еще один логичный вывод: при поступлении заявления о преступлении следователь должен проводить проверку и в отношении самого заявителя – ИФНС№10, — указывает Константин Толкачев. — Что касается фальсификации, то им является акт выездной налоговой проверки в отношении «Коркинского стеклотарного завода», учредителем которого я и являюсь. Причем вместо того что бы изучить следствию данный акт и решение руководителя ИФНС №10, они начали фабриковать уголовное дело против меня.

В суде выяснилось, что упомянутый ранее акт не легитимен с процессуальной точки зрения. Выездная проверка проводилась совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД Челябинской области, и в состав группы был включен капитан полиции. Соответственно акт должен был быть подписан и им. На суде он заявил, что подпись в документе его. Однако позже экспертиза почерка показала обратное.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Константин Толкачев:

— Основанием к необоснованному доначислению сотрудниками ИФНС № 10 НДС в размере 14,7 млн рублей, возможно, явилось «вольное прочтение» сотрудниками ИФНС№ 10 гражданского кодекса, ну и соответственно Налогового кодекса.

В своем акте № 12 от 01.08.2016 года налоговики, как обоснование своей правоты применили п. 2 ст. 651 ГК РФ к договору Субаренды имущественного комплекса от 18.06.2012 г между ООО «Промгаз» и ООО «Коркинский стеклотарный завод», заключенному на «неопределенный срок». Иными словами сотрудники налоговой признали все счета- фактуры, выставленные ООО «Промгаз» и принятые к учету в книге покупок ООО «Коркинский стеклотарный завод», недействительными.

В результате все обвинение строится на необоснованном толковании и применении статьи 651 ГК РФ. К договору Субаренды ООО «Промгаз» с ООО «Коркинский стеклотарный завод» и счетов-фактур, принятых к бухгалтерскому учету в книгу-покупок ООО «КСЗ».

Кроме того в суде выяснилось еще и то, что сам акт № 12 от 01.08.2016 г. нелегитимен с процессуальной точки зрения. Выездная проверка проводилась совместно с сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД Челябинской области, и в состав группы был включен в то время капитан полиции Драволин Д. С. Соответственно акт выездной проверки должен был быть подписан и им. На суде он робко прошептал, глядя на явно не им оставленную подпись в акте, что вроде бы похожа на его собственноручную. Хотя экспертиза почерка показала — обратное! Об этом случае мы уже писали.

При изучении копий различных материалов адвокатов насторожили слишком разные подписи должностных лиц — это наталкивает на мысли о фальсификации Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— А если посмотреть, кто подписывал сообщение о преступлении еще 27 апреля 2016 г. то мы увидим реальную подпись капитана полиции Драволина Д. С. Обратите внимание на реальную его подпись и ту, которую он оставил в акте № 12 от 01.08.2016 г. И в суде он сказал, что это его подпись. Страшно представить себе, что было если бы он сказал, что это подпись не его. И прокуратура области была бы поставлена в очень неловкое положение, — отмечает Константин Толкачев.

Подпись в сообщении о преступлении 27 апреля 2016 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Бывший депутат считает, что стал жертвой бизнес-спора. При этом в деле замешана и политика. Константина Толкачева буквально «выдавили» из округа на праймериз «Единой России», позже ему пришлось покинуть и Законодательное Собрание Челябинской области. И в довершении ко всему добавились эти обвинения в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Символично, что сегодня отмечается седьмая годовщина со дня возбуждения уголовного дела в отношении Константина Толкачева. Именно 22 июня 2016 года ровно в 19.00 и началось расследование.

— Интересно, какую позицию займет прокуратура, если обычно надзорное ведомство действует в соответствии с приказом Генпрокуратуры России от 30.06.2021 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного судопроизводства». Согласно пункту 1.3 этого приказа прокурор должен учитывать, что отказ от уголовного преследования невиновных и их реабилитация в той же мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и поддержание обоснованного обвинения, — задается вопросом Константин Толкачев.