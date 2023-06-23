Быстро и удобно пройти обследования и лечение можно в дневном стационаре клиники «РЖД-Медицина» Челябинска

Пациенты в восторге от медицинского персонала. Фото: «РЖД-Медицина»

«РЖД-Медицина» предлагает быстро и удобно пройти обследования и лечение от разных заболеваний. В дневном стационаре можно все это сделать по одной записи.

Как работают врачи

В дневном стационаре работают врачи разных специальностей: терапевт, кардиолог, невролог, отоларинголог, офтальмолог, акушер-гинеколог, реабилитолог, гастроэнтеролог, уролог, онколог и хирург.

– В основном к нам обращаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и заболеваниями нервной системы. Проводим обследования и различные виды лечения. В комплексном лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы применяется лекарственная терапия, спелеотерапия, транскраниальная электростимуляция, электросон, аппаратные массажи, иглорефлексотерапия, капсула здоровья и лечебная гимнастика, – отмечает заведующий отделением Лариса Сметанина.

С некоторыми пациентами работают реабилитологи. Фото: «РЖД-Медицина»

Немало работы и у реабилитологов. К ним обращаются пациенты с травмами, заболеваниями костно-мышечной системы и с астеническим синдромом (нервным истощением). В лечении врачи используют гимнастику, ручной и аппаратный массаж, тракционную (вытяжение позвоночника) и мануальную терапию, иглорефлексотерапию, электромиостимуляцию, капсулы здоровья, ЛФК с применением механотерапии, криотерапию, аутотракционную и ударноволновую терапии, а также грязелечение.

Есть даже готовые пакеты услуг: «Здоровая печень», «Детокс», «Забота о родителях», «Чек-ап кардио» и другие программы, в том числе для людей, перенесших коронавирусную инфекцию. После обследования пациент получает консультацию врача и, если необходимо, ему назначают медикаментозное лечение. Препараты можно получить тут же, в дневном стационаре.

Каких только процедур тут нет. Фото: «РЖД-Медицина»

Что говорят пациенты

Пациенты проходят обследования на территории всей больницы. Но стоять в очереди не придется – пропустят вперед. Не нужно и дополнительно к ним записываться. Пациент может прийти в любое удобное время. Дневной стационар работает даже в субботу!

– У нас все создано для комфорта пациента. Приехал, получил процедуры и лекарства, отдохнул и ушел, – рассказывает заведующий отделением Лариса Сметанина.

В этом отделении и правда тихо и спокойно. В коридорах вместо лавочек – уютные кресла и диванчики. Везде светло и чисто. Просторные палаты рассчитаны на несколько человек, в каждой есть свой санузел.

В процедурном кабинете мы встретили несколько человек, которые пришли сюда на капельницы. Говорят, ходят сюда уже несколько лет: сначала лечились, а теперь проверяют состояние организма.

Пройти лечение и реабилитацию можно без направления врача. Фото: «РЖД-Медицина»

– Почему проверяете здоровье именно здесь?

– Здесь у всех медсестер «золотые руки»: всегда в вену попадают. И вообще наша больница одна из лучших в Челябинске. Ходить сюда надо, особенно нам, людям в серьезном возрасте. Раз в полгода всегда посещаю. Да и контингент пациентов очень дружный – хорошо общаемся, – с улыбкой делится Оксана Афанасьева.

– Уже года три сюда хожу. Отношение тут наилучшее: и медсестры, и терапевт, и заведующая внимательные, чуткие, аккуратные, заботливые, – отмечает Виктор Смаглий.

На коммерческой основе проверить здоровье можно даже без направления врача. Не откладывайте заботу о самом ценном для вас человеке, себе, на потом. Берегите себя и обращайтесь к врачам своевременно.

ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" г. Челябинск». Дневной стационар поликлиники

Адрес: Челябинск, ул. Цвиллинга, 41

Телефон: 8(351)268-14-56

Сайт: www.dkb74.ru

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