«Нельзя оправдать предательство»: члены общественной палаты Челябинской области поддержали выступление президента

Владимир Путин выступил с обращением по поводу вооруженного мятежа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Члены Общественной палаты Челябинской области поддержали президента России Владимира Путина после его выступления. Глава государства назвал действия бизнесмена Евгения Пригожина и его соратников предательством, отступничеством и ударом в спину, а также сравнил ситуацию с началом гражданской войны в 1917 году.

— Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе — от внутреннего предательства, — призвал президент.

Член общественной палаты Челябинской области и председатель региональной «Ассамблеи народов» Ханахмед Гюлов заявил, что разделяет позицию президента.

— Когда на карту поставлено будущее нашей страны, нельзя оправдать предательство и измену. Как никогда важно показать всем тем, кто желает разделить нашу страну, что мы едины, — сказал он.

Поддерживают главу государства и другие члены Общественный палаты. Мы собрали самые яркие высказывания.

— Наша сила всегда была в единстве, — согласился зампредседателя Общественной палаты Вячеслав Курилин.

Глава Совета старейшин Общественной палаты и председатель Челябинского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов Анатолий Сурков считает нынешнюю ситуацию не уникальной.

— Во все времена в истории человечества были случаи проявления какой-то шизофрении, — подчеркнул он. — Действия Пригожина яркое тому подтверждение. То, что сейчас происходит — провокация. Те, кто предал Родину, должны получить возмездие.

Председатель комиссии ОП по социальной политике Вячеслав Скворцов посоветовал забыть личные обиды.

— Страна ведет войну за выживание, — отметил он. — Руководствоваться личными интересами, когда идет сражение за жизнь страны — это значит работать против своей страны.

Член ОП Евгений Савченко напомнил, что безопасность страны начинается с культуры поведения.

— Важны согласие и мир в нашей многонациональной и многоконфессиональной общности сограждан-соработников ради здорового и успешного настоящего и будущего Отечества, — заключил он.

Член ОП, атаман Верхнеуральского казачьего общества «Второй казачий военный отдел» Игорь Цыганов, отметил, что самое главное сейчас — это видеть стойкость наших солдат:

— Все нужно делать для того, чтобы мы победили, отстояли нашу независимость и наше единство. Ссоры неуместны. Сейчас важна победа и поддержка наших бойцов, а все это возможно только при нашем единстве и помощи. Все разногласия нужно отложить, убрать в сторону. Нужно объединяться и идти вперед для нашей победы.

Председатель Общественной палаты Магнитогорска Владимир Зяблицев отметил, что сейчас, когда надо сплотиться, люди, которым мы доверили наше спокойствие и безопасность, поставили личные обиды выше интересов Родины. Это измена и предательство.

— Люди, подорвавшие доверие к истинным патриотам и защитникам России, должны ответить по всей строгости закона, — прокомментировал Владимир Зяблицев.

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