«Это предательство в трудный момент»: Алексей Текслер выступил в поддержку президента Путина

Алексей Текслер Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер прокомментировал выступление президента России Владимира Путина 23 июня. Президент осудил вооруженный мятеж и назвал действия бизнесмена Евгения Пригожина предательством.

— В своем обращении президент дал исчерпывающую оценку происходящим событиям. Это попытка вооруженного мятежа, предательство в трудный момент, когда наша армия бьется с врагом, — сказал Алексей Текслер. — Но силы, которые пытаются нас расколоть, сломать наше единство, получат жесткий отпор. Давайте сплотимся вокруг нашего президента, продолжим работу на благо России и Челябинской области.

В регионе в субботу созвали внеплановое заседание оперативного штаба. Обсуждали происходящее в Ростове-на-Дону и вопросы обеспечения правопорядка на Южном Урале. С докладами выставили силовики и представители органов власти.

В пресс-службе губернатора сообщили, что в Челябинской области сейчас не планируют вводить какие-либо дополнительные ограничения и отменять мероприятия. Но необходимо обеспечивать меры безопасности.

— Обстановка в Челябинской области стабильная, ситуация находится под полным контролем органов государственной власти и правоохранительных органов. Работа всех структур скоординирована, — заявили в региональном правительстве.

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