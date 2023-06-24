«Устраивать смуты – большая ошибка»: известные челябинцы комментируют обращение президента Путина

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинские общественные и политические деятели продолжают смотреть и комментировать обращение президента России Владимира Путина. Глава государства 23 июня выступил с осуждением вооруженного мятежа, назвал действия бизнесмена Евения Пригожина предательством и ударом в спину.

— Происходящее сейчас – удар в спину, — вслед за президентом повторяет председатель комитета по социальной политике Заксобрания Челябинской области Сергей Буяков. — Что сейчас может делать каждый: сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Руководитель регионального отделения «Общероссийского народного фронта» Денис Рыжий заявил, что сложившаяся ситуация недопустима.

— «Народный фронт» поддерживает президента во всех его решениях, нам не страшен ни внутренний враг, ни внешний, — уверяет Денис Рыжий.

Глава Саткинского района Александр Глазков считает, что думать в нынешние времена стоит исключительно о поддержке государства.

— Устраивать в это время смуты, провокации, пытаться изнутри расшатать стабильность своей Родины - большая ошибка, — рассуждает глава района.

И.о. председателя Заксобрания Олег Гербер и вовсе настаивает на том, чтобы все несколько раз переслушали выступление Владимира Путина, «пока каждый не услышит».

— С раннего детства, еще с детского сада помню, что «предатель» - самое страшное клеймо и оскорбление, — поделился Олег Гербер. — Уверен, что с тех пор ничего не изменилось, а значит и в этот раз победим.

Ранее выступление президента прокомментировал губернатор Алексей Текслер. В Челябинской области 23 июня созвали внеплановое заседание оперативного штаба, чтобы обсудить вопросы безопасности.

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