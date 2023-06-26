«Бились как звери»: победители Russian Judo Tour поделились эмоциями после финальных схваток

Денис Коротаев (в синем) завоевал золотую медаль в упорной борьбе лишь в дополнительное время Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два дня соревнований, почти 10 тысяч зрителей в арене «Трактор», по семь весовых категорий у мужчин и женщин, призовой фонд 7,3 млн рублей. В Челябинске завершился международный турнир по дзюдо Russian Judo Tour, собравший почти 300 участников из 19 стран — России, Китая, Беларуси, Казахстана, Сербии, Греции, Израиля, Молдовы, Лихтенштейна, Бразилии, Судана, Коморских островов, Пакистана, Монголии, АОЭ, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Армении, и Кыргызстана. Среди участников было и 34 южноуральских спортсмена.

За два дня в арене «Трактор» побывало почти 10 тысяч зрителей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам турнира на счету дзюдоистов Челябинской области две золотых и две серебряных награды. Юлия Крутихина (до 63 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Награды высшей пробы у южноуральских дзюдоистов Ирины Зуевой (до 57 кг) и Дениса Коротаева (до 100 кг).

В борьбе за «золото» Коротаев лишь в дополнительное время сумел провести зачетный прием из выиграл у Идара Бифова из Кабардино-Балкарии.

Победитель Russian Judo Tour челябинец Денис Коротаев Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22-летний Денис Коротаев, в этом году закончивший бакалавриат ЮУрГУ с красным дипломом, тяжело дышал, восстанавливаюсь после почти 10-минутной финальной схватки с соперником из Кабардино-Балкарии.

— Боролись на пределе человеческих сил и возможностей. Это, наверное, можно сравнить со схваткой двух зверей, хищников, — улыбается Денис Коротаев. — Я был, пожалуй, львом, поскольку им и являюсь сам по знаку зодиака. На волевых качествах, на характере вырвал победу. И это вдвойне приятно и почетно. На трибунах за меня болели родители, друзья, преподаватели. И постарался выложиться по полной. Было ли волнение перед родными трибунами? Скорее всего нет. Я настроился и просто сделал то, что я умею, и что люблю.

Призеры Russian Judo Tour в Челябинске боролись и за призовой фонд в 7,3 млн рублей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, на прошлогоднем турнире Денис завоевал «серебро», в этом году добился победы.

Ирина Зуева, которая была «посеяна» на турнире под первым номеров в финале добилась победы над Любовью Тимофейчевой из Тюменской области.

После церемонии награждения 23-летняя Ирина Зуева не скрывала эмоций, сказав, что по уровню организации турнир Russian Judo Tour в Челябинске на порядок превосходит зарубежные соревнования. Плюс помогла колоссальная поддержка зрителей, которые ждали от своих земляков золотой награды.

Победительница Russian Judo Tour челябинка Ирина Зуева Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я просто не имела права проиграть при такой поддержке зала. Тем более, что недавно я неудачно выступила на турнире в Казахстане, и нужно было вернуть себе лидерские позиции, — сказала Ирина Зуева.

Спортивный директор федерации дзюдо России, многократный призер чемпионатов мира и Европы, участник двух Олимпиад, воспитанник южноуральского дзюдо Кирилл Денисов, подводя итог турниру, также отметил его высокий уровень его организации и большое число стран и участников.

Спортивный директор федерации дзюдо России, многократный призер чемпионатов мира и Европы Кирилл Денисов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На территории России это один из самых представительных международных турниров. Сейчас российские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм, готовятся к квалификационным турнирам. А на турнире в Челябинске победители будут иметь возможность получить звание Мастеров спорта международного класса. Я считаю, для многих это даже важнее, чем получить премиальные за победу и призовые места, — прокомментировал итоги турнира Кирилл Денисов.

Кстати, за первое место на Russian Judo Tour в Челябинске участник получал 250 тысяч рублей, за второй — 150, за третье по 60 тысяч.

На Russian Judo Tour в Челябинске за награды боролись участники из почти 20 стран мира Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Russian Judo Tour в Челябинске дзюдоисты соревновались в семи весовых категориях у мужчин и женщин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В холле для детей были организованы различные зоны активности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гостей и участников Russian Judo Tour приветствовал веселый маскот Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В холле для детей были организованы различные зоны активности Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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