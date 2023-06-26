Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт26 июня 2023 8:55

«Бились как звери»: победители Russian Judo Tour поделились эмоциями после финальных схваток

Челябинские дзюдоисты завоевали по две золотых и серебряных медали на турнире Russian Judo Tour
Алексей МИКУШИН
Алексей МИКУШИН
Денис Коротаев (в синем) завоевал золотую медаль в упорной борьбе лишь в дополнительное время

Денис Коротаев (в синем) завоевал золотую медаль в упорной борьбе лишь в дополнительное время

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Два дня соревнований, почти 10 тысяч зрителей в арене «Трактор», по семь весовых категорий у мужчин и женщин, призовой фонд 7,3 млн рублей. В Челябинске завершился международный турнир по дзюдо Russian Judo Tour, собравший почти 300 участников из 19 стран — России, Китая, Беларуси, Казахстана, Сербии, Греции, Израиля, Молдовы, Лихтенштейна, Бразилии, Судана, Коморских островов, Пакистана, Монголии, АОЭ, Узбекистана, Азербайджана, Киргизии, Армении, и Кыргызстана. Среди участников было и 34 южноуральских спортсмена.

За два дня в арене «Трактор» побывало почти 10 тысяч зрителей

За два дня в арене «Трактор» побывало почти 10 тысяч зрителей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По итогам турнира на счету дзюдоистов Челябинской области две золотых и две серебряных награды. Юлия Крутихина (до 63 кг) и Анастасия Холодилина (свыше 78 кг) поднялись на вторую ступень пьедестала почета. Награды высшей пробы у южноуральских дзюдоистов Ирины Зуевой (до 57 кг) и Дениса Коротаева (до 100 кг).

В борьбе за «золото» Коротаев лишь в дополнительное время сумел провести зачетный прием из выиграл у Идара Бифова из Кабардино-Балкарии.

Победитель Russian Judo Tour челябинец Денис Коротаев

Победитель Russian Judo Tour челябинец Денис Коротаев

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

22-летний Денис Коротаев, в этом году закончивший бакалавриат ЮУрГУ с красным дипломом, тяжело дышал, восстанавливаюсь после почти 10-минутной финальной схватки с соперником из Кабардино-Балкарии.

— Боролись на пределе человеческих сил и возможностей. Это, наверное, можно сравнить со схваткой двух зверей, хищников, — улыбается Денис Коротаев. — Я был, пожалуй, львом, поскольку им и являюсь сам по знаку зодиака. На волевых качествах, на характере вырвал победу. И это вдвойне приятно и почетно. На трибунах за меня болели родители, друзья, преподаватели. И постарался выложиться по полной. Было ли волнение перед родными трибунами? Скорее всего нет. Я настроился и просто сделал то, что я умею, и что люблю.

Призеры Russian Judo Tour в Челябинске боролись и за призовой фонд в 7,3 млн рублей

Призеры Russian Judo Tour в Челябинске боролись и за призовой фонд в 7,3 млн рублей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, на прошлогоднем турнире Денис завоевал «серебро», в этом году добился победы.

Ирина Зуева, которая была «посеяна» на турнире под первым номеров в финале добилась победы над Любовью Тимофейчевой из Тюменской области.

После церемонии награждения 23-летняя Ирина Зуева не скрывала эмоций, сказав, что по уровню организации турнир Russian Judo Tour в Челябинске на порядок превосходит зарубежные соревнования. Плюс помогла колоссальная поддержка зрителей, которые ждали от своих земляков золотой награды.

Победительница Russian Judo Tour челябинка Ирина Зуева

Победительница Russian Judo Tour челябинка Ирина Зуева

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Я просто не имела права проиграть при такой поддержке зала. Тем более, что недавно я неудачно выступила на турнире в Казахстане, и нужно было вернуть себе лидерские позиции, — сказала Ирина Зуева.

Спортивный директор федерации дзюдо России, многократный призер чемпионатов мира и Европы, участник двух Олимпиад, воспитанник южноуральского дзюдо Кирилл Денисов, подводя итог турниру, также отметил его высокий уровень его организации и большое число стран и участников.

Спортивный директор федерации дзюдо России, многократный призер чемпионатов мира и Европы Кирилл Денисов

Спортивный директор федерации дзюдо России, многократный призер чемпионатов мира и Европы Кирилл Денисов

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— На территории России это один из самых представительных международных турниров. Сейчас российские спортсмены продолжают подготовку к Олимпийским играм, готовятся к квалификационным турнирам. А на турнире в Челябинске победители будут иметь возможность получить звание Мастеров спорта международного класса. Я считаю, для многих это даже важнее, чем получить премиальные за победу и призовые места, — прокомментировал итоги турнира Кирилл Денисов.

Кстати, за первое место на Russian Judo Tour в Челябинске участник получал 250 тысяч рублей, за второй — 150, за третье по 60 тысяч.

На Russian Judo Tour в Челябинске за награды боролись участники из почти 20 стран мира

На Russian Judo Tour в Челябинске за награды боролись участники из почти 20 стран мира

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На Russian Judo Tour в Челябинске дзюдоисты соревновались в семи весовых категориях у мужчин и женщин

На Russian Judo Tour в Челябинске дзюдоисты соревновались в семи весовых категориях у мужчин и женщин

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В холле для детей были организованы различные зоны активности

В холле для детей были организованы различные зоны активности

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Гостей и участников Russian Judo Tour приветствовал веселый маскот

Гостей и участников Russian Judo Tour приветствовал веселый маскот

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В холле для детей были организованы различные зоны активности

В холле для детей были организованы различные зоны активности

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.