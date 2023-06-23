Южноуральцы стали активнее голосовать за скверы возле своих домов

После перезагрузки сквер «Станкомаш» стал самым людным местом в Ленинском районе Челябинска. Фото: пресс-служба губернатора.

Хочешь благоустроенный двор, новый сквер вместо автостоянки или набережную как в Челябинске? Предлагай и голосуй! По такому принципу третий год работает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За 3,5 месяца южноуральцам предстояло решить, какой объект для них важнее.

— Жители Челябинской области проявили большую активность, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Всего у нас в регионе проголосовали 674 тысячи человек — это один из лучших результатов по всей стране. Жители голосовали за конкретные проекты благоустройства, которые нужны в муниципалитетах. Их предстоит выполнить в 2024 году. Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. И жителей, и волонтеров. Люди увидели результаты, поверили в программу. Строителям предстоит это доверие оправдать — все проекты нужно сделать качественно.

НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ

Города и районы, жители которых голосовали активнее других, получат дополнительные средства на благоустройство. Такое решение Алексей Текслер принимает каждый раз по итогам конкурса, подстегивая и жителей, и глав районов. Территории-лидеры получат 69 млн рублей.

— Отмечу работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая, — подчеркнул глава региона. — Повышение качества городской среды, а значит, и качества жизни наших граждан — один из наших приоритетов. Есть еще нереализованный потенциал в городах и районах, и ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.

В каждом районе есть свои болевые точки, которыми предстоит заниматься по программе благоустройства. Это не всегда крупные проекты. Программа открывает новые возможности по благоустройству сельских территорий.

Так, в Чебаркульском районе (город проходил отдельным голосованием) в программу включено 7 объектов. В 2024 году своя зона отдыха появится в Травниках, поселке Бишкиль, деревнях Большаково и Звягино. Еще в нескольких селах сделают современные детские и спортивные площадки. Солидный список и в Агаповском районе: 9 поселков и деревень также получат зоны отдыха, одна из которых — вблизи реки Урал в поселке Наровчатка.

Из крупных городских проектов по решению жителей в программу вошли аллея на проспекте Славы в Копейске, два сквера в Магнитогорске («Металлургов» и «Школьный»), Вечный огонь в Озерске, «Тропа здоровья» и липовая аллея в Трехгорном, в Южноуральске будет несколько пешеходных зон, в Еманжелинске возродится сквер Дружбы, в Коркино — Аллея памяти.

КСТАТИ

В Челябинске пор нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году сделают двор в Чурилово, сквер возле «Родника», продолжат пешеходную зону по улице Свободы до железнодорожного вокзала. Детские площадки появятся в парке «Плодушка» и парке Калининского района.

ЦИФРА: 674 тысячи

Столько жителей Челябинской области воспользовались своим правом выбрать проект благоустройства. Это на 100 тысяч человек больше, чем в 2022 году.