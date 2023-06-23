Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоСпецоперацияКурганПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 июня 2023 10:29

Южноуральцы стали активнее голосовать за скверы возле своих домов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил благоустроить больше скверов там, где активнее себя проявляют жители
Ольга ЩАПИНА
После перезагрузки сквер «Станкомаш» стал самым людным местом в Ленинском районе Челябинска. Фото: пресс-служба губернатора.

После перезагрузки сквер «Станкомаш» стал самым людным местом в Ленинском районе Челябинска. Фото: пресс-служба губернатора.

Хочешь благоустроенный двор, новый сквер вместо автостоянки или набережную как в Челябинске? Предлагай и голосуй! По такому принципу третий год работает федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». За 3,5 месяца южноуральцам предстояло решить, какой объект для них важнее.

— Жители Челябинской области проявили большую активность, — отметил губернатор Алексей Текслер. — Всего у нас в регионе проголосовали 674 тысячи человек — это один из лучших результатов по всей стране. Жители голосовали за конкретные проекты благоустройства, которые нужны в муниципалитетах. Их предстоит выполнить в 2024 году. Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. И жителей, и волонтеров. Люди увидели результаты, поверили в программу. Строителям предстоит это доверие оправдать — все проекты нужно сделать качественно.

НАДО ТОЛЬКО ЗАХОТЕТЬ

Города и районы, жители которых голосовали активнее других, получат дополнительные средства на благоустройство. Такое решение Алексей Текслер принимает каждый раз по итогам конкурса, подстегивая и жителей, и глав районов. Территории-лидеры получат 69 млн рублей.

— Отмечу работу Агаповского, Чебаркульского районов, где вовлеченность людей была крайне высокая, — подчеркнул глава региона. — Повышение качества городской среды, а значит, и качества жизни наших граждан — один из наших приоритетов. Есть еще нереализованный потенциал в городах и районах, и ни в коем случае нельзя останавливаться на достигнутом.

В каждом районе есть свои болевые точки, которыми предстоит заниматься по программе благоустройства. Это не всегда крупные проекты. Программа открывает новые возможности по благоустройству сельских территорий.

Так, в Чебаркульском районе (город проходил отдельным голосованием) в программу включено 7 объектов. В 2024 году своя зона отдыха появится в Травниках, поселке Бишкиль, деревнях Большаково и Звягино. Еще в нескольких селах сделают современные детские и спортивные площадки. Солидный список и в Агаповском районе: 9 поселков и деревень также получат зоны отдыха, одна из которых — вблизи реки Урал в поселке Наровчатка.

Из крупных городских проектов по решению жителей в программу вошли аллея на проспекте Славы в Копейске, два сквера в Магнитогорске («Металлургов» и «Школьный»), Вечный огонь в Озерске, «Тропа здоровья» и липовая аллея в Трехгорном, в Южноуральске будет несколько пешеходных зон, в Еманжелинске возродится сквер Дружбы, в Коркино — Аллея памяти.

КСТАТИ

В Челябинске пор нацпроекту «Жилье и городская среда» в 2024 году сделают двор в Чурилово, сквер возле «Родника», продолжат пешеходную зону по улице Свободы до железнодорожного вокзала. Детские площадки появятся в парке «Плодушка» и парке Калининского района.

ЦИФРА: 674 тысячи

Столько жителей Челябинской области воспользовались своим правом выбрать проект благоустройства. Это на 100 тысяч человек больше, чем в 2022 году.

Общество: ВОПРОС ДНЯ