Сотрудница челябинской больницы оформила кредиты и продала машину, чтобы перечислить мошенникам 3 млн рублей

Жительницу Озерска убедили перевести деньги на «безопасные счета» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жертвой телефонных аферистов в Челябинской области стала 56-летняя сотрудница одной из больниц Озерска. Она перевела им 3 млн рублей, оформив кредиты и продав свою машину.

Все началось с того, что женщине начали названивать через мессенджер. Мошенники представились сотрудниками банка и заявили, что на ее имя оформляются кредиты. И для защиты от этого, по их словам, нужно было перевести деньги на «безопасные счета».

Сначала женщина сняла со своего счета 450 тысяч рублей, которые ей достались по наследству от матери. Затем она оформила еще несколько кредитов на сумму свыше миллиона рублей и, наконец, продала свою машину почти за полтора миллиона. Все эти средства женщина перевела мошенникам.

Спустя время жительница Озерска поняла, что ее обманули. Она обратилась в полицию. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

— По словам потерпевшей, она знала о мошеннических схемах из СМИ, но пошла на поводу у неизвестных, как будто бы находилась под гипнозом и делала все «как в тумане», — отметили в ведомстве.

Полицейские призывают южноуральцев соблюдать правила безопасного общения по телефону и напоминают:

— работники госструктур и финансово-кредитных организаций не звонят в мессенджерах;

— защищенных и безопасных ячеек и счетов не существует;

— сотрудники банков не предлагают оформить кредит и перевести деньги на другие счета;

— если незнакомцы по телефону отправляют вас к банкомату для того, чтобы вы сами сняли свои сбережения и перевели их по номеру телефона, договора или счета, которые вам не знакомы – вам звонят мошенники, прекратите разговор!

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