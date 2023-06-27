В Законодательном Собрании Челябинской области готовятся принять закон, который поможет получить образование детям из многодетных семей

На профильных комитетах депутаты рассмотрели новые законопроекты и заслушали доклады об исполнении госпрограмм Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Депутаты рассмотрели вопросы поддержки многодетных семей, обсудили ситуацию с питьевой водой, безопасностью на дорогах и благоустройством населенных пунктов Челябинской области.

Помощь в получении образования

Поправки в закон «Об образовании в Челябинской области» одобрили депутаты комитета по социальной политике. Изменения, направленные на поддержку многодетных семей, инициировал губернатор Алексей Текслер. Предусматривается, что студенты государственных профессиональных образовательных организаций смогут получить компенсацию за обучение.

Новая мера поддержки коснется учащихся из семей, в которых воспитывается три и более несовершеннолетних ребенка (в том числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством), пасынков, падчериц), не достигших возраста 23 лет. Компенсация за обучение составит 20% от расходов за годовую оплату обучения, но не превысит 14 010 рублей.

Также исполняющая обязанности министра образования Челябинской области Елена Коузова анонсировала проект закона, который в ближайшее время будет внесен губернатором Челябинской области и рассмотрен на внеочередном заседании комитета по социальной политике.

— Законопроект будет направлен на организацию в том числе бюджетных мест в вузах по программам бакалавриата и магистратуры для изучения иранских языков, — прокомментировал председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков. — Такой запрос был озвучен предприятиями Челябинской области, ведущими внешнюю экономическую деятельность. Планируется, что учебные места появятся уже в начале учебного года.

Питьевой воды достаточно

Комитет по экологии и природопользованию рассмотрел информацию о наполняемости поверхностных водных объектов, которые используются для водоснабжения населенных пунктов Челябинской области.

В регионе мониторится наполняемость 19 поверхностных водных объектов, которые обеспечивают питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение городов Бакал, Златоуст, Касли, Кыштым, Магнитогорск, Миасс, Нязепетровск, Сатка, Троицк, Челябинск и Южноуральск, населенных пунктов Брединского муниципального района. На сегодня обеспечение водой населения и объектов экономики осуществляется в полном объеме, поверхностные водные объекты заполнены до отметок уровней, которые были до начала половодья. Аргазинское водохранилище заполнено на 49% от его полной емкости.

Как пояснил министр экологии области Сергей Лихачев, это типичная для периода маловодья ситуация, ничего критичного нет, а в случае нехватки воды будет осуществлена ее переброска с Долгобродского водохранилища. В этом году в регионе продолжили работу по заключению договоров на водопользование, в результате чего прекратился забор воды без разрешительных документов из Кыштымского и Мало-Саткинского водохранилищ на реке Малая Сатка. Пока не удалось решить вопрос с забором воды без договоров на водопользование из Брединского водохранилища на реке Синташта и Зацепинского пруда на реке Большой Маук.

Как отметил председатель комитета Законодательного Собрания по экологии и природопользованию Михаил Махов, областным министерству экологии и министерству промышленности, новых технологий и природных ресурсов рекомендовано предотвращать нелегитимный забор воды из указанных водохранилищ и контролировать оформление разрешительной документации. Главе Каслинского городского поселения рекомендовано найти дополнительный источник водных ресурсов для гарантированного водоснабжения города.

200 новых дворов и скверов

Комитет по строительной политике и ЖКХ рассмотрел вопрос о реализации мероприятий региональной государственной программы «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» за 2022 год.

По словам председателя комитета Алексея Денисенко, в прошедшем году благоустроено 125 общественных пространств и 140 дворов.

— Общий объем финансирования, предусмотренный государственной программой, в 2022 году составил 1,4 млрд рублей, — пояснил Алексей Денисенко. — Работы проводились во всех 43 муниципалитетах региона. Еще 219,2 млн рублей были направлены на благоустройство двух территорий рекреационного назначения в Трехгорном и Аше. Кроме этого, Карабаш, Троицк и Южноуральск победили в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В 2023 году на реализацию программы «Благоустройство населенных пунктов Челябинской области» направят 1,6 млрд рублей. Средства распределены между всеми 43 муниципальными образованиями. Планируется благоустроить 96 дворов и 106 общественных территорий, которые жители выбрали сами на рейтинговом голосовании.

— В 2023 году законтрактовано 100% объема средств, — прокомментировал министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Юлий Элбакидзе. — Работы активно ведутся согласно заключенным контрактам.

Алексей Денисенко заверил, что депутаты Законодательного Собрания продолжат контролировать реализацию проектов благоустройства в своих избирательных округах.

— Мы видим, что обновленные за последние несколько лет общественные пространства действительно стали точками притяжения для жителей разных возрастов, — подчеркнул председатель комитета по строительной политике и ЖКХ. — И особенно важно, что проекты реализуются не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Ведь благоустройство — это первое, на что обращают внимание южноуральцы в своих муниципалитетах.

За отсутствие урн введут штраф

Комитет по законодательству областного парламента одобрил поправки в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Изменения предложила Челябинская городская Дума.

Как пояснил председатель комитета по законодательству Анатолий Брагин, в ходе реализации Правил благоустройства на территории Челябинска и работы административной комиссии возникла необходимость ввести дополнительную ответственность за нарушения.

Так, административная ответственность последует за ненадлежащее содержание входных групп; за отсутствие урн или создание препятствий для сбора мусора в урны; за размещение без разрешения временных объектов, в том числе объектов развозной торговли. Также планируется увеличить размер штрафов до максимума, установленного КоАП РФ, за расклейку объявлений в неустановленных местах.

Инициативу уже поддержали органы местного самоуправления Златоустовского, Миасского и Копейского городских округов.

— Введение таких норм позволит предотвратить или хотя бы уменьшить систематические правонарушения граждан, должностных и юридических лиц, — отметил Анатолий Брагин. Напомним, что согласно КоАП, максимальный размер штрафа за административные правонарушения для граждан составляет 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч рублей. Размер штрафа для юрлиц может доходить до 1 млн рублей.

Строительство дорог под контролем

Временная комиссия по мониторингу автодорожной деятельности на территории Челябинской области, которая создана при Законодательном Собрании, рассмотрела вопросы безопасности.

Основная задача нового органа – независимый контроль за дорожными работами на всех стадиях: от подготовки строительных материалов, ремонта дорожного полотна до приемки законченных объектов.

В работе комиссии приняли участие депутаты областного парламента, представители региональных министерств и правоохранительных структур. Участники встречи обсудили реализацию госпрограммы «Обеспечение общественной безопасности в Челябинской области», которая призвана сократить количество дорожных происшествий.

По словам министра дорожного хозяйства и транспорта области Алексея Нечаева, по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» приведены в нормативное состояние 68 дорожных объектов общей протяженностью около 242 километров.

— Кроме этого, размещено два автоматических пункта весогабаритного контроля транспортных средств на автодорогах регионального и межмуниципального значения, установлены системы фотовидеофиксации нарушений ПДД – это 217 постов общей численностью 1 576 камер с 2019 года, — рассказал Алексей Нечаев. — Приобретено около тысячи световозвращающих элементов для муниципальных образований. И самое главное, проведены мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения среди групп риска.

По словам председателя временной комиссии Алексея Денисенко, основная задача нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – увеличение доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 52%, а также доведение показателя протяженности городских дорог к нормативу 2024 года до 85%.

— Депутаты продолжат мониторить исполнение нацпроекта, ведь особенно важно здесь повышение у населения удовлетворенности качеством и доступностью автомобильных дорог, — прокомментировал Алексей Денисенко. — Обязательно будем учитывать мнение жителей региона и в дальнейшем.

Заместитель председателя комитета по строительной политике Законодательного Собрания Александр Мотовилов с коллегами в тот же день проинспектировали качество работ на участке дороги в районе транспортной развязки на пересечении Троицкого тракта и улицы Дарвина в Челябинске. Подрядчик показал результаты работы, рассказал о сложностях работы на объекте.

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