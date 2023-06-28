На АЗС сети «Газпромнефть» появятся бариста

Фото: Ксения Сытина

До конца 2023 года сеть АЗС «Газпромнефть» оборудует ряд своих самых крупных станций в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Владимирской области, Рязанской области, Краснодарском крае, Новосибирске, Тюмени и Красноярском крае кофе-зонами с рожковыми кофемашинами для приготовления авторских напитков руками профессиональных бариста. Первая такая кофе-зона уже действует на АЗС в Санкт-Петербурге (Лахтинский проспект, 149). Клиенты смогут заказывать как напитки, представленные в специально разработанном меню, так и приготовленные по их индивидуальным пожеланиям к сорту зерен, виду молока, различным добавкам и другим элементам рецептуры.

Фото: Ксения Сытина

На станциях сети также будет расширен ассортимент вкусов фирменного кофе G-Drive новыми блендами специальных сортов в зернах, капсулах и дрип-пакетах. Упаковки новых вкусов для зерновых и капсульных кофемашин, а также компактные дрип-пакеты с молотым кофе для заваривания в чашке уже представлены более чем на 200 АЗС сети «Газпромнефть». Помимо классического кофе Original собственной торговой марки G-Drive, клиенты могут попробовать цитрусово-карамельный Special и Berry, который оценят любители шоколадных и ягодных нот.

Руководитель сети АЗС «Газпромнефть» в России Олег Кузьменков сказал:

— Персонализация сервиса на АЗС – важнейший элемент стратегии развития сети «Газпромнефть». Мы стремимся как расширять предложение товаров и услуг, так и делать его максимально ориентированным на каждого конкретного клиента. Многие заезжают на АЗС «Газпромнефть» не только для заправки автомобиля, но и чтобы выпить кофе. Теперь можно открыть для себя новые вкусы фирменной кофейной линейки, в том числе с помощью профессиональных бариста.

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Справка

Сеть кафе при АЗС «Газпромнефть» сегодня охватывает 1226 станций (более 80% от общего числа АЗС компании) и является по этому показателю крупнейшей в России. Ежегодно в России продается около 37 млн чашек кофе бренда G-Drive, собственной торговой марки сети АЗС «Газпромнефть».

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