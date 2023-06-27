Как новенькие: депутаты проверили, как проходит капитальный ремонт старых домов

Во дворе домов Крылова, 11 и 13 организовали уютный дворик Фото: Егор ИВЛЕВ

Старые дома с прохудившейся крышей и «дырявой» канализацией в Челябинске превращают почти в новенькие. Меняют все трубы и батареи, приводят в приличный вид фасады и подвалы. Ход работ по капитальному ремонту многоквартирных домов проверили депутаты Челябинской городской Думы Иван Горнов и Денис Лапотышкин в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» и заместитель Главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Уезжать отсюда не хотят

Во дворах домов №11 и №13 на улице Крылова – уютно, как в маленьком городке, где все соседи дружат. Жильцы оборудовали себе зону отдыха: песочница, столы, чай, детские игрушки. Красота! А недавно еще и дома стали соответствовать – после ремонта они стали красивее снаружи и современнее внутри.

Эти два дома в Тракторозаводском районе были построены еще в 1945–1947 годах. Недавно их включили в краткосрочный план капитального района и за несколько месяцев провели капитальный ремонт.

– Я в этом доме 63 года живу. В последние годы подвал топило постоянно, крыша протекала. А в том году сделали ремонт. Поменяли сантехнику, бойлер, стояки, батареи – у нас раньше чугунные стояли! Стало намного лучше, очень нравится, – рассказывает жительница дома №11 Татьяна Григорьева.

В обоих домах провели ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения и водоотведения, ремонт фундаментов, крыш и фасадов.

Все работы провели еще прошлым летом, а сейчас можно снимать пробы. Новенькие крыши, батареи и трубы успешно пережили зиму. Жильцы говорят, даже в лютые морозы и ветра в квартирах было тепло.

В этих двухэтажных домах живут не только пожилые люди, много и молодежи с детьми. Квартиры в спокойной и тихой части района покупают с радостью. Лариса Рогалева переехала сюда пять лет назад, женщина очень рада обновлению дома:

– Мы очень довольны. Ремонт сделали отличный, заменили все стояки и трубы в квартирах и в подвале. Сделали качественно, на совесть.

На капитальный ремонт двухэтажных многоквартирных домов №11 и №13 на улице Крылова было выделено чуть больше 10 миллионов рублей. На достигнутом останавливаться не планируют – уже есть планы, что еще можно будет отремонтировать в этих домах.

Фасад дома на улице Свободы обновили плитами Фото: Егор ИВЛЕВ

В центре Челябинска, на улице Свободы, 86А, провели капитальный ремонт в доме, которому почти 90 лет! За несколько лет поэтапно отремонтировали фасад, инженерные сети (электро-, газо-, водоснабжение и водоотведение), кровлю и подвал, а также установили отмостку фундамента.

Находится он в тихой части центра города. Уезжать отсюда не хочется, но и жить было тяжело. Но после ремонта все изменилось. Теперь дом простоит в хорошем состоянии еще лет 10, как минимум.

– До капремонта часто не работала канализация – засорялась. Нам поменяли старые изношенные трубы, прочистили колодцы, чтобы это исправить. Сделано все было быстро. Сейчас нареканий никаких нет по замене, – отмечает председатель дома Наталья Ровных.

Изменился и внешний вид – старенький двухэтажный дом обшили плиткой. А во дворе снесли старый сарай.

В них можно жить еще много лет

Обновленные многоквартирные дома осмотрели заместитель председателя Челябинской городской Думы Иван Горнов и руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в городской Думе Денис Лапотышкин в составе актива межмуниципального координационного совета «Челябинский». Вместе с ними пообщались с жителями и увидели результаты работы заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов и представители Управления ЖКХ города.

– Дома, которые мы посмотрели сегодня, расположены в достаточно комфортных уютных местах в центре города. Конечно, жители не хотят переезжать. Проведение капитального ремонта позволяет людям абсолютно спокойно жить в этих домах еще много лет, – отметил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов.

Депутаты Челябинской городской Думы Иван Горнов и Денис Лапотышкин в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» и заместитель Главы города по городскому хозяйству Александр Астахов Фото: Егор ИВЛЕВ

Насколько эффективны такие способы улучшить качество жизни в старых домах и хотели проверить депутаты в этой поездке. Результаты порадовали. Ведь капитальный ремонт может продлить жизнь дома с целой историей, сделав ее комфортной.

– Сейчас исполнительная власть и депутатский корпус работают над правилами землепользования. Надеюсь, они будут утверждены. Формируются условия, когда застройщику будет выгодно заниматься сразу комплексным развитием квартала. Да, 90-летний дом отремонтировали, но жилой фонд должен быть современным. И если нет бюджетных средств, чтобы решить этот вопрос одномоментно, появляется новый инструмент – комплексное развитие территории, при котором застройщику будет интересно зайти, решить вопрос жильца, переселить его в современные условия и изменить среду проживания. Надеюсь, это будет революционный момент для Челябинска, – рассказал заместитель председателя Челябинской городской Думы Иван Горнов.

Депутаты уверены, что часть домов можно спасти и не допустить аварийного состояния и экстренного расселения – нужно вовремя проводить капитальные ремонты. К слову, сделать это можно раньше положенного срока. Жильцы дома должны собрать пакет документов и обратиться в специальную комиссию при администрации города.

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