Чистый город начинается с тебя: в Челябинске провели экологический субботник

Во время экосубботника убрали несколько сотен мешков мусора. Фото: Екатерина Рожкова

На городской экологический субботник вышли общественные организации, волонтеры, депутаты и сотрудники администрации. Мероприятие по уборке территорий были запланированы еще несколько месяцев назад, когда Челябинск приводили в порядок к майским праздникам. Весной не удалось охватить весь город, к тому же за это время где-то скопился новый мусор, появилось несколько стихийных свалок, которые создали сами горожане.

Наталья Котова приняла участие в уборке территории 19 микрорайона. Фото: Екатерина Рожкова

На этот раз экосубботник прошел на восьми точках — в основном это места вдоль берегов реки Миасс, озера Смолино, Заячий остров, экотропы. Там, где любят гулять жители Челябинска. Глава города Наталья Котова приняла участие в уборке будущей экотропы в Центральном районемежду Тополиной аллеей и ЖК «Ньютон».

— Территорию 19 микрорайона планировалось застроить жилыми домами еще в 2019 году, — напомнила градоначальница. — Однако когда я стала главой города, а губернатором — Алексей Текслер, было решено, что данный микрорайон нужно оставить в зоне лесов. За это время были проведены определенные действия с документами, чтобы перевести территорию в зону лесов. Теперь здесь можно строить только социальные объекты и только на окраинах.

В скором времени здесь появится экологическая тропа. Несмотря на то, что сейчас эта территория не благоустроена, по ней все равно любят гулять жители близлежащих микрорайонов. Вот только некоторые из них оставляют после себя мусор.

— За время экосубботника мы убрали несколько сотен мешков с отходами,обнаружили места несанкционированных свалок из остатков строительных материалов. Скорее всего, это дело рук недобросовестных частников, которые размещают на сайтах объявления о вывозе мусора и выгружают его здесь, — отметила Наталья Котова.

К слову, в этом году сбор за негативное воздействие на окружающую среду будет оставаться на муниципалитете. Эти целевые средства направляются на уборку несанкционированных свалок. Только с начала лета город избавили от 20 тысяч квадратных метров стихийной груды мусора. Работа в этом направлении будет продолжаться.

Для уборки стихийных свалок пришлось задействовать технику. Фото: Екатерина Рожкова

По словам начальника городского управления экологии и природопользования Ивана Кинева, все несанкционированные свалки были оперативно ликвидированы. Для этого пришлось привлекать грузовую технику. На полигон отправили множество автомобильных шин, отходы кирпича, утеплителя. По предварительным данным, собрано 10 кубов мусора.

Глава города обратилась к челябинцам с призывом поддержать идею экологических субботников на территориях, которые прилегают к их домам или находятся возле скверов, прогулочных зон.

— Четвертый год мы работаем под девизом «Челябинск — чистый город, и он начинается с тебя». Лучшее, что мы можем сделать — не оставлять мусор за собой. Тогда в городе будет чисто, и не придется часто проводить аналогичные экосубботники, — подчеркнула Наталья Котова.

Активисты присоединились к экосубботнику. Фото: Екатерина Рожкова

Этим летом планируется организовать еще несколько подобных мероприятий. Администрация города просит жителей, ставших свидетелями сброса мусора в неположенных местах, фиксировать происходящее и направлять полученные материалы в адрес ведомства. Это поможет своевременно принять меры по выявлению недобросовестных граждан, а также ликвидировать незаконные навалы.

Вместе с тем благоустройство будущей экологической тропы в 19 микрорайоне начнется уже в июле. Ее протяженность составит 3 километра, а на обустройство выделено около 12 миллионов рублей. По словам Натальи Котовой, завершить работы планируется ко Дню города. Как сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев, благоустройство территории рядом с микрорайонами «Тополиная аллея» и «Ньютон» обсуждали вместе с жителями уже несколько лет.

— Это традиционное место для прогулок жителей микрорайона. Мы договорились, что лес должен остаться лесом. Поэтому наши вмешательства будут минимальными. Самое главное — сделать маршрут комфортным и безопасным. В перспективе это место станет похожим на тропу здоровья, — отметил он.

На территории леса сделают тропинки из природных материалов — песка и щебня. Появится освещение, установят лавочки и урны. Сейчас жители активно предлагают различные варианты наполнения территории активностями — локации со спортивным уклоном, например, воркаут, детские элементы. Есть и такие, кто просит сделать волейбольную площадку без твердого покрытия.

— Сначала благоустроим тропу в минимальном варианте, посмотрим, как это будет работать. А позже будем обсуждать с жителями наиболее подходящие варианты наполнения этой территории, — предположил Виктор Ереклинцев.

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