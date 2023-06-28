25-метровые рельсы, 101 новый трамвай и 168 троллейбусов: Александр Егоров — о колоссальном обновлении транспорта в Челябинске

Производство троллейбусов открыли весной этого года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Большое обновление транспортной инфраструктуры запланировано в Челябинске и области этим летом. О старте производства троллейбусов, рейтинге и антирейтинге перевозчиков и усилении транспорта в средних и малых городах поговорили с заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александром Егоровым на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

— Начнем с актуального, с главного. Много теме общественного транспорта губернатор Алексей Текслер посвятил во время своего обращения к областному парламенту. В частности, глава региона заявил, что в 2023 году продолжится обновление общественного транспорта в городах области: в Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе, Златоусте. Какая работа уже проделана в этом направлении и какие есть планы по обновлению?

— Действительно, Алексей Леонидович уделяет огромное внимание развитию общественного транспорта. И в первую очередь развитию электротранспорта. Есть целое государственная программа регионального уровня по поддержанию электротранспорта во всех городах, где он существует. А он присутствует в четырех городах нашего региона. При этом основное обновление сейчас идет в городе Челябинске в рамках проводимой по его поручению транспортной реформы.

Основное обновление уже произошло по трамваям, в Челябинск за эти 2,5 года поставлен 101 трамвай с кондиционерами и низкопольным площадками. Первые были полунизкопольные — 30 вагонов. Остальные — 61 вагон — 100% низкий пол. Такого колоссального обновления нет, наверное, ни в одном миллионнике страны, кроме наших столиц — Санкт-Петербурга и Москвы. Во всех остальных миллионниках, конечно же, таких современных вагонов нет. Есть вагоны более старые, других поколений, без кондиционеров, либо без низкопольных площадок.

Но мы на этом не планируем останавливаться. Мы вошли во все федеральные проекты. Есть инфраструктурные билетные меню, есть так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты, и по ним еще планируется дальше продолжать закупать подвижной состав, в том числе трамваи. По другим городам региона у нас сейчас появилось новое направление в инфраструктурном билетном меню: так называемые специальные казначейские кредиты (СКК). И все регионы сформировали заявки на обновление подвижного состава во всех городах области. Челябинская область, согласно населенности, распределяет лимитную заявку на 1 млрд 200 млн рублей, и наша заявка сейчас находится на рассмотрении федерального штаба, мы ждем ближайшие неделю-две согласования. В случае согласования мы уже более детально расскажем, в каких городах федеральные органы власти нам согласовали покупку, каких автобусов, какого класса.

— То есть 1 млрд 200 млн рублей — это на обновление подвижного состава по всей области?

— Да, по всей области. Это именно не Челябинск и Копейск, а другие города, поменьше, и так называемые сельские маршруты, межмуниципальные. Это именно для того, чтобы не только крупные города обновлять, но и средние, и малые города тоже.

— По темпам обновления подвижного состава в Челябинске, мне кажется, мы опережаем многие другие миллионники, если не все сейчас. Такое ощущение, что даже соседний Екатеринбург за нами не угонится в ближайшее время.

— По темпам — да, так и есть. Единственный момент, что последние 10-20 лет у нас был медленный темп и сейчас мы нагоняем. В других городах, например, в Перми, Екатеринбурге, Казани — «запас прочности» десятилетней давности по обновлению. Они раньше начали это все обновлять и у них сейчас это, в принципе, еще есть. Но мы уже видим, что вагоны, трамваи, платформы — у них уже все устаревает, и мы потихоньку, по каждой позиции, начинаем их обходить.

— Кстати, обращаясь к посланию губернатора, можно вспомнить, что он заявил о направлении федеральных денег как раз-таки на обновление парка в небольших городах. Это был действительно очень важный момент в его выступлении. Работа общественного транспорта серьезно поменяется в малых городах благодаря этому вливанию? Насколько изменения будут заметны для рядового жителя?

— Когда федеральный орган власти рассмотрит нашу заявку, в случае одобрения, конечно, планируется очень много всего закупить. И эта программа будет реализовываться не когда-то там, в течение пяти лет. Она будет реализовываться в ближайший год. По сути это та программа, которую президент объявил на 50 млрд рублей на всю страну. Соответственно, на наш регион по населению вышло 1 млрд 200 млн.

Да, еще хотел бы добавить по Челябинску, что еще в этом году обновится. Сейчас закуплены два автобуса-«гармошки» новых, и мы ожидаем в течение месяца-полутора их прихода в Челябинск. Поставим их на маршруты самые напряженные, это 64-й или 4-й. Это самые популярные автобусные маршруты в городе. Также продолжается обновление большого класса. В этом году это два маршрута: «восьмерка» и 483-й, который в контрактах торгуется по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги. Это лизинговая программа по субсидированию общественного транспорта.

И объявлено пять конкурсов на средний класс, полноценный средний класс. Вот один уже отторгован, он уже работает на маршруте 136К, там уже видно новые автобусы. Это короткий маршрут из «Вишневой горки» до железнодорожного вокзала. Там уже работают 12 новых автобусов. И еще четыре маршрута сейчас в торгах, в разной степени готовности: с кем-то уже заключили контракты, с кем-то планируется заключить, подведение итогов идет. Вот по этим четырем маршрутам еще будет порядка 50 автобусов среднего класса. Мы ожидаем, что до конца этого года они появятся в Челябинске.

— А насколько назрела проблема транспортных возможностей малых городов? Там действительно все плохо с транспортом у нас? Настолько, что требует больших вливаний?

— У нас все идет сверху. У дерева сначала ствол, потом ветки, потом листья. И точно так же с транспортом. Весь новый транспорт, как обычно, и бюджет находятся в столице страны, потом в столицах регионов, потом в средних городах, потом в малых. То есть очень часто автобусы «кочуют». И самый новый транспорт обычно в столице находится, а потом перевозчики его перепродают в более мелкие города. Поэтому действительно это программа назрела, и не зря федеральные органы власти ее запустили, мы им за это очень благодарны, с удовольствием приняли в ней участие.

— В марте в Челябинске открылся завод по производству троллейбусов и электробусов. Губернатор лично курировал процесс его строительства. Сколько троллейбусов завод уже готов отдать нам в пользование? На какой стадии отгрузка первой партии?

— В высокой стадии готовности первая партия, которая состоит из 20 троллейбусов. На форуме у ледовой арены «Трактор» мы в мае катали всех желающих [на новом троллейбусе], всем показали. «Синара» проводила конкурс: нужно было выложить фотографию с троллейбусом и можно было выиграть экскурсию на завод. И несколько счастливчиков съездили на завод, их познакомили с процессом производства, показали, как собираются троллейбусы. Это довольно-таки интересно.

Очень здорово, что удалось завести концессионера именно на сборку, на организацию завода на территории области. Это колоссальное событие, которое в комплексе даст развитие всей нашей промышленности и экономике в целом. Завод планирует собирать в год до 350 единиц троллейбусов либо электробусов в зависимости от технического задания. Это при выходе на полную мощность. Понятно, что сейчас там промежуточная стадия становления завода, формирования команды. Больше половины специалистов, наверное, уже у них нанято, и для выхода на полную мощность им нужны, конечно же, заказы уже в других регионах, потому что у нас заказано на заводе 168 троллейбусов, а если мощность 350 в год — представляете? То есть со следующего года им уже нужны масштабные заказы по всей стране, и мы верим что эти заказы будут. И все эти деньги, налоги с производства и закупки подвижного состава — они будут оставаться у нас в регионе.

— Вопрос прислала наша слушательница: «На Шагол троллейбусы планируют пустить? И спасибо за автобусы "Шагол — аэропорт"! Очень выручают».

— Да, продлили 45-й маршрут, теперь автобус заезжает в Шагол, это автобус большого класса. Жители очень радуются этому, потому что раньше там были только маршрутки. На нерегулируемом тарифе автобусы малого и среднего класса. И не всегда возможность была уехать вечером. А теперь расписание работает гораздо стабильнее и можно уехать спокойно в город.

Троллейбус в Шагол не планируется продлевать, потому что это очень длинное плечо. Придется либо тянуть контактную сеть, либо использовать увеличенный автономный ход. Мы считали разные направления: Копейск, Чурилово, Парковый, Шагол, то есть все направления просчитывались, прорабатывались. Это было еще два года назад на этапе заключения концессии, проработки концессионного соглашения. Пока туда троллейбус не планируется. Там связь будет усиливаться автобусами еще среднего класса, именно новыми, с кондиционерами и на низком полу.

— Мы еще говорим об обновлении подвижного состава, троллейбусы у нас на очереди. Но, чтобы они вышли на линию, нужно, наверное, обновление контактной сети. Как обстоит с этим дело?

— Вы абсолютно правильно заметили. Такие работы начались с декабря прошлого года примерно. Первый этап предполагает замену контактной сети на двух маршрутах. Это маршруты троллейбусов 12-й и 19-й. Примерно половина от всех контактных сетей города — это 35 км. Если считать в двойном проводе, то 70 км (туда и обратно). На текущий момент работы в высокой стадии производства. На выходные мы даем большие временные окна, некоторые маршруты изменяем. Сейчас очень много будет изменений, в этом году. Мы приняли решение глобально не закрывать троллейбусное движение, хотя вообще, по-хорошему, нужно было его закрыть на полгода, все заменить, а потом уже восстанавливать по новой. Но для сохранения обслуживания и комфорта пассажиров приняли решение поочередно выдавать «окна» ремонтникам. И сейчас эти «окна» выдаются на выходные.

В летний период мы наблюдаем спад пассажиропотока. И, возможно, на некоторых участках «окна» будут даваться на неделю, на две недели, на месяц. То есть «окна» будут расширяться, чтобы за лето успеть отремонтировать максимальное количество. Вся информация о ремонтах размещается в телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» Организатора перевозок. Можно следить за информацией будут изменяться маршруты.

Соответственно, главная задача сейчас — обновить вот эти первые два маршрута. Когда это закончится, ближе к концу или середине осени, уже начнется постепенно обновление следующих 35 км контактной сети. Плюс еще строительство новой. Напомню, будет четыре с половиной км по улицам Кузнецова и Салавата Юлаева, ну и проезд в депо по Артиллерийской улице. По этим участкам проектная документация вся разработана.

— Сколько времени это займет?

— Это длительный период. Работа с новой контактной сетью сложнее. Там придется столбы все ставить с нуля, то есть опоры контактной сети, делать подвес. Это займет длительный промежуток времени.

— До полугода, может занять, как я понимаю?

— Я думаю, до середины следующего года в общей сложности. Потому что помимо этого еще нужно построить тяговые подстанции новые, которые будут питать эти участки линий, и соединить их с подстанциями, предусмотреть все необходимые кабели, фидеры, счетчики — все, что необходимо для дальнейшего содержания и обслуживания сети.

— Как, кстати, продвигается обновление, реконструкция и строительство депо троллейбусного?

— Напомню, у нас планируется реконструкция депо № 2 на Свердловском тракте и строительство нового депо № 1, потому что сейчас существует только одно депо и его не хватает. Но в целом там все предпроектные работы проведены. Практически полностью расчищена территория депо от так называемых «мертвяков», то есть старых троллейбусов. Последние 30 из них сейчас выставлены на продажу, на аукцион, соответственно, любой желающий может купить и либо использовать в другом городе, либо приобрести на металлолом или еще куда-нибудь. Осталось 30-40 таких троллейбусов, которые не на ходу.

— Из них аттракционы можно сделать!

— Да, там есть разные варианты. Кто-то хочет кафе сделать, например. Сейчас это будет оставаться на торги, и чтобы полностью освободить территорию депо, чтобы можно было дальше уже строить там здание. Параллельно подрядчик закупает все необходимое оборудование. Там будет и мойка с движущимся П-образным барьером. То есть не троллейбус движется по мойке, а над ним арка будет проезжать, его омывать в одну сторону и обратно. Когда мы все это сделаем и презентуем, это будет очень интересною. Там будут современные технологии, в том числе в комнатах отдыха персонала. Поэтому депо № 1 планируется в каком-то обозримом виде завершить до конца года, чтобы потом запускать уже движение. Депо № 2 больше намного по размеру. Депо № 11, напомню, на 40 троллейбусов, депо № 2 на 100-150. Там площадей очень много. И его реконструкция уже планируется до середины следующего года.

— Слушатель написал: «Есть ли у министерства система единого окна для обращений жителей, жалоб пассажиров?»

— Сайт министерства, туда все обращения отправляются. Если это не наш вопрос, мы просто пересылаем в ТОГАДН (местное подразделение федерального органа власти, который контролирует лицензии на транспортное обслуживание и может проверять исполнение маршрутками отдельных видов нарушений), либо в ГИБДД, либо в администрацию города Челябинска, если это, например, по поводу остановки или тротуара, павильона или заездного кармана. Это не наш вопрос, а именно муниципального образования, на территории которого это происходит. А так — сайт министерства дорожного хозяйства.

— Давайте сосредоточим нашу беседу на автобусном парке Челябинска. Насколько он у нас вообще сейчас обновился мы от Вас услышали, а насколько частные перевозчики следуют условиям контрактов? Многие жалуются на их работу. Нужен ли постоянный контроль за ними, как Вы считаете?

— У нас сейчас 259 автобусов у муниципального перевозчика, 16 автобусов большого класса, именно новых. Потому что есть еще не новые, которые тоже приводятся к единой ливрее, их оклеивают зеленым цветом. 16 по программе БКД прошлого года куплено у частного перевозчика, то есть всего 275. Ну и плюс до 30 автобусов будет куплено по эти двум маршрутам, которые я назвал: 8-й и 483-й — для обновления там подвижного состава. А высвободившиеся машины будут направлены на другие маршруты для их усиления. Соответственно, 300 автобусов до конца года большого класса уже у нас будет на территории города. Причем всех форм собственности: и частных, и муниципальных.

Для нас не принципиально было, кто выиграет контракты. Многие маршруты давно уже обслуживают частные перевозчики. Например, полтора года назад они выиграли контракт. Они охотно заходят и на большом классе обслуживают, и на среднем, и на малом. То есть там разные конкурсы абсолютно. Например, за прошлый год мы заплатили порядка 250 млн рублей именно по транспортной работе частным перевозчикам. За вычетом штрафов.

Штрафы как начисляются? Есть у нас интеллектуальная транспортная система (ИТС), которая контролирует соблюдение рейсов, выполнение расписания. По конечным пока что контролируется. И по результатам месяца формируется отчет по каждому перевозчику, вычитаются штрафные санкции, в том числе по проверке контрольно-ревизионной службы. Это, например, за курение в салоне, несоответствие состава дизайн-коду и так далее. И, соответственно, остаток выплачивается перевозчику. Контроль обязательно нужен, от него отказываться ни в коем случае нельзя, иначе перевозчики расслабятся и будут плохо обслуживать пассажиров.

Мы также для усиления информирования и психологического воздействия каждый месяц формируем и публикуем результаты анализа оценки транспортной работы за прошлый месяц. Вот, например, опубликовали результаты за май. И там видно, какие маршруты — лидеры у нас, лучше всех соблюдают расписание (там указаны и маршруты, и перевозчики), а какие, наоборот, аутсайдеры.

Соответственно, с каждым аутсайдером мы разговариваем изучаем причину, в чем проблема, разбираемся. Может быть, там что-то нужно помочь с расписанием, изменить. Или с автобусами какие-то проблемы у них, либо еще какие-то. То есть там очень много нюансов, и мы по всем таким аутсайдерам стабильно разбираемся каждый месяц, выясняем, чем мы можем помочь, чтобы перевозчик работал лучше.

— Какие планы по реконструкции трамвайных путей? И расскажите о новой технологии укладки рельсов.

— В этом году у нас 16 км капремонта трамвайных путей. Губернатор поручил заняться именно обновлением трамвайной сети в первую очередь, чтобы трамвай работал стабильно, чтобы не было ограничений скорости, чтобы трамваи не сходили с путей. То есть вопросы безопасности решить в первую очередь. Во вторую — вопрос комфорта поездки. Поэтому делаем 16 км одиночного пути, такого ремонта в Челябинске не было никогда.

Работы начали заранее, с 1 апреля, как только сошел снег и более-менее почва размерзлась. И сейчас уже работы частично завершены на четырех-пяти участках. Пятый участок скоро запустится в производство. Очень высокие темпы. В этом году много всяких нюансов.

Например, длинные рельсы 25-метровые. Не сказать, что там прямо какие-то мы суперновые технологии используем, многие моменты — это забытые старые технологии. Например, в Магнитогорске когда-то в свое время клали уже длинные рельсы, 25-метровые. В Челябинске никогда не укладывали, в Челябинске это в первый раз. По России сейчас мало кто укладывает рельсы, потому что есть проблемы с их доставкой. Но поскольку у нас завод «Мечел» находится на территории Челябинска, нам очень просто эти рельсы доставить. Не нужно по железной дороге тысячи километров везти. Термитную сварку стыков по-прежнему продолжаем, чтобы трамвай меньше стучал, чтобы плавный ход у него был. Ну и три участка в рамках текущего ремонта тоже ГЭТ отремонтируют уже своими силами.

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