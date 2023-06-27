«Лучший строитель 2023»: в Челябинске стартует новый сезон престижной премии в строительной сфере

Проект помогает жителям Челябинска найти надежных застройщиков. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Крупный ежегодный проект «Комсомольской правды» – «Лучший строитель» проводится вот уже 6 лет. Он стал доброй традицией Южного Урала и является одной из престижных премий в строительной сфере.

Проект позволяет привлечь внимание жителей Челябинской области к самым надежным и ответственным строительным компаниям, рассказать о лучших объектах недвижимости, новых решениях и людях отрасли, которым можно доверять.

Среди кандидатов на звание лучших разные компании – производители и продавцы строительных материалов, объекты недвижимости и агентства недвижимости, застройщики и девелоперы.

Впервые в 2023 году победителей в шести новых номинациях: «Проект года», «Ожидание года», «Лучший проект благоустройства», «Самый эффективный ТОП-менеджер отрасли», «Лучшая компания – лидер импортозамещения», «Лучшая компания в сфере исполнения госзаказа» определят эксперты.

В рамках проекта «Лучший строитель года» медиагруппа «Комсомольская правда – Челябинск» 30 июня проведет круглый стол. В нем примут участие специалисты отрасли, которые расскажут об интересных перспективных строительных проектах 2023 года в Челябинске, а также о трендах и рисках в строительной сфере. Кроме того, участники проекта обсудят новые и старые программы ипотечного кредитования, развитие рынка строительных материалов, а также цены на недвижимость в Челябинске по сравнению с другими мегаполисами.

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