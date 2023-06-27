Путин наградил медалями и званиями четырех жителей Челябинской области

Президент России Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 27 июня, на официальном портале правовой информации был опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении ряда граждан за их заслуги. В этом списке оказались четверо жителей Челябинской области.

Трое из южноуральцев получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». Среди них:

— Начальник цеха Миньярского карьера Алексей Луговцов;

— Фрезеровщик Челябинского тракторного завода («ЧТЗ – Уралтрак») Владимир Перевозчиков;

— Начальника цеха Челябинского компрессорного завода Анатолий Халимов.

Также звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации» получил заведующий кафедрой «Архитектура» в ЮУрГУ Салават Шабиев.

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