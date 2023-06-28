Компания из Озерска налаживает производство импортозамещающей продукции с помощью господдержки

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Людмила Чеснокова – предприниматель, участник ГК АО «УТК». До введения санкций в компании реализовывали дисковые поворотные затворы и теплообменное оборудование для промышленных предприятий, а сейчас открывают собственное производство. В этом оказал содействие центр «Мой бизнес».

Со времени основания специалисты работали по проектам заказчика, реализуя продукцию по дилерскому соглашению с концерном BROER GRUP (Германия, Швеция). После введения санкционных ограничений было принято решение организовать свое производство аналогичных поворотных заторов. Для создания запаса комплектующих понадобились дополнительные финансовые вложения. Людмила обратилась в филиал центра «Мой бизнес» в Кыштыме, где специалисты помогли получить банковский кредит с помощью поручительства «Старт».

— Особенно привлекли условия получения финансирования. Для импортозамещающих предприятий это реальная возможность сохранить деятельность в переходный период. С помощью господдержки мы увеличили оборотные средства и смогли выйти на качественно новый уровень, — комментирует предприниматель Людмила Чеснокова.

По условиям программы предприниматели, действующие менее года, могут оформить поручительство на сумму до 25 млн рублей для получения кредита, займа или микрозайма. При этом, целевое назначение может быть любым, и собственное обеспечение не обязательно.

— Пример этой компании иллюстрирует, как предприятия адаптируются под внешние условия и осваивают новые направления, а господдержка может стать базой для развития бизнеса. Наши специалисты подбирают актуальные инструменты, которые применимы для решения многих бизнес-задач. Немаловажно, что предприниматели обращаются к нам повторно, — комментирует исполняющий обязанности генерального директора центра «Мой бизнес» Ирина Казанцева,

Чтобы воспользоваться данным инструментом, предпринимателю нужно подать заявку на кредит в финансовую организацию, которая является партнером центра «Мой бизнес», и получить положительное решение. После – заявка будет направлена специалистам института развития.

Программа реализуется при содействии регионального Минэкономразвития.

Задать интересующие вопросы можно по телефону 8-800-350-24-74 или на очной консультации в центре «Мой бизнес» по следующим адресам:

- Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, (2 этаж) - Магнитогорск, пр. Ленина, 70 (3 этаж) - Златоуст, пр-кт им. Ю.А. Гагарина, 3 мкр, д. 43 (3 этаж) - Кыштым, ул. Калинина, д. 201 (3 этаж) - Южноуральск, ул. Космонавтов, д.13 - Миасс, ул. Романенко, 50 (1 этаж) - Карталы, ул. Пушкина, д. 15/4 - Сатка, ул. Ленина, д.1 - Верхний Уфалей, ул. Ленина, д.129

Работа центра «Мой бизнес» осуществляется в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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