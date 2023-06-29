«Этим кормить нельзя»: в челябинском госприюте бездомных собак полгода держали на комбикорме

Фото: Елена Богданова/vk.com

Челябинские зооволонтеры забили тревогу: в госприюте для животных «Остров надежды» отловленных собак кормили комбикормом. Активисты заметили мертвых щенков в вольерах. Им такой паек противопоказан, говорят активисты, да и взрослым собакам здоровьям не прибавляет, даже наоборот. В заведении закупку комбикорма отрицать не стали, однако после волны публикаций в соцсетях заверили — переведут животных на новое питание. Вот только зоозащитники опасаются, что этого не случится, пока старая еда не закончится. КП-Челябинск разбирается в ситуации.

ГИБЕЛЬ ЩЕНКОВ

Посещать госприют челябинка Елена Богданова начала с марта этого года. В него попали собаки, которые ощенились на соседней стоянке. Собственники вызвали на них отлов. С тех пор за судьбу 19 малышей и двух их мам свою ответственность чувствовала и Елена. Вспоминает, еще в первый визит заметила странную еду в чашках. Стала интересоваться этим у сотрудников. Услышанное повергло ее в шок:

— Я не думала, что там такая плачевная ситуация. Я как увидела этот серый понос, начала в чашки смотреть, а там что-то непонятное. Это же кошмар! Из 19 малышей в живых остались 11. Их врачи [госприюта] мне сразу сказали, что это гастроэнтерит из-за комбикорма. Сотрудники понимали, что этим собак кормить нельзя, но ведь ничего другого не было, закупили такой корм.

Ухудшение состояния здоровья и гибель щенков волонтеры связывают с качеством корма. Фото: Елена Богданова

Об этом женщина тут же рассказала в соцсетях, прикрепив доказательство — снимок упаковки того самого комбикорма, которым кормили собак. Состава ни внутри, ни снаружи волонтер не нашла. На пакете название производителя — «СИТНО». Тендер на поставку еды для собак магнитогорский комбинат выиграл в середине прошлого года. До 31 декабря в госприют направили свыше 32 тонн продукта. Активисты считают, что при закупке были допущены грубые нарушения, которые могли привести не только к массовой гибели разновозрастных животных, поступивших в государственный приют, но и к нерациональной трате бюджетных средств в размере 2 млн рублей.

Челябинский юрист Ольга Зырянова изучила документацию, которая находится в свободном доступе на сайте госзакупок:

— Корм, произведенный и поставленный в рамках заключенного контракта, не соответствует требованиям аукционной документации и действующему стандарту, определяющему характеристики полнорационного сухого корма для собак. Данные несоответствия являются очевидными и могли быть определены на этапе рассмотрения заявок поставщиков, однако были проигнорированы заказчиком, что дает основание предполагать сговор между сторонами контракта.

Закупать в приют, по словам юриста, планировали не комбикорм, а полнорационный сухой корм. Это сбалансированная еда, которая может обеспечить собаку всеми необходимыми питательными веществами. С января 2014 года качество сухих кормов в нашей стране определяется ГОСТ. Он четко фиксирует границы норм для физико-химических свойств продукта. Однако каждая партия для госприюта подтверждалась удостоверением о качестве, в котором отсутствовала информация о том, что это действительно полнорационный корм:

— Существуют показатели полнорационного корма, утвержденные стандартом. Они указаны в ГОСТ Р 55453-2013 в виде таблицы. При рассмотрении упаковки, поставленного в приют товара, можно отметить отсутствие требуемой ГОСТ маркировки. А в удостоверении о качестве и безопасности продукта не указаны содержание витаминов А, D, Е, триптофана, метионина, цистина, лизина и некоторых других микроэлементов. Корма, не отвечающие табличным показателям, являются неполнорационными, что должно найти отражение на этикетке в случае реализации. Однако этого на упаковке мы не видим, — продолжает Ольга Зырянова.

О том, подходит ли собакам комбикорм в качестве основного питания, рассуждает и ветеринарный врач. На основе данных, предоставленных пресс-службой комбината «СИТНО» редакции издания, комбикорм СбПК130-1, поставленный в госприют, изготовлен из злаковых культур (кукурузы, пшеницы), мясокостного сырья, животного жира и витаминно-минерального премикса.

— На основе мясокостной муки невозможно создать полнорационный корм, — комментирует ветеринарный врач-диетолог Екатерина Спиридонова, — Обычно полноценный рацион для собак готовят либо из высушенного (дегидратированного), либо из свежего мяса. Кроме того, мы не знаем, какая часть мяса была использована. В разных частях — разное содержание протеина. В составе также указана кукуруза — это растительный белок, который дает ложное понятие по протеину. Соответственно, если проводить анализ корма, то анализатор не отличит — животный он или растительный и будет выдавать, как долю белка, хотя значительная часть — за счет кукурузы.

По словам специалиста, каждое животное имеет разную потребность в макро- и микроэлементах. Поэтому дозировку корма для мелких, крупных пород, а также питомцев разных возрастов, рассчитывают отдельно и указывают на упаковке.

НИ ОДНОЙ ПРЕТЕНЗИИ НЕ БЫЛО

В пресс-службе компании «СИТНО» сообщили журналисту КП-Челябинск, что производят комбикорма, белково-витаминно-минеральные добавки и премиксы для всех видов сельскохозяйственных животных (свиньи, крупно-рогатый скот, лошади, кролики, мелко-рогатый скот) и птицы, а также для собак и промысловой рыбы. Название для каждого вида комбикорма присваиваются на основании идентификатора комбикормов. К примеру: ПК — комбикорма для птицы, ПЗК — комбикорма для кроликов, СбПК — комбикорма для собак:

— То есть, полнорационный корм и СбПК (собачий полнорационный комбикорм) — это синонимы, одно и тоже. АО «МКХП — СИТНО» производит корм для собак уже на протяжении нескольких лет. Состав корма указан в качественном удостоверении, которое выдается на каждую партию товара. В момент подачи заявки на участие в аукционе на поставку корма в пакете обязательных документов подавалась декларация о соответствии и рецепт данного корма с указанием состава и питательности корма. Поставки по контракту выполнены в полном объеме. Никаких претензий в адрес АО «МКХП-СИТНО» от государственного приюта «Остров надежды» ОГБУ «Сосновская ветстанция» не поступало.

В пресс-службе предприятия также добавили, что данный корм для собак отгружается на постоянной основе торговым представителям в Магнитогорске, Верхнеуральске, Нягани, Нижнем Тагиле, Перми, Екатеринбурге и Сыктывкаре. Ни одной претензии за все время продаж или жалоб на его качество или ухудшение здоровья животных не было.

Это же подтверждают и в челябинском госприюте. Смерть животных они связывают не с употреблением комбикорма, как считают зоозащитники:

— За время работы приюта, было зафиксировано 184 смерти животных. В основном смертность наблюдалась среди щенков в возрасте до 3-х месяцев. Ежемесячно в приют поступает до 110 голов щенков. Щенки попадают в приют в возрасте от 5-7 дней и более, зачастую без матерей. А кормящие собаки на фоне стресса, теряют молоко и не кормят щенков. Животные поступают с улицы, инфицированные. Матери не прививались, либо переболели инфекционными болезнями и являются носителями, скученное содержание. Животные поступают с пироплазмозом (укусы иксодовых клещей, гельминтами, эктопаразитами). Падение колострального иммунитета при отъеме щенков от кормящей суки, — комментирует КП-Челябинск руководитель ОГБУ «Сосновская ветстанция» Евгений Малявкин.

В приюте признали, что проблема действительно была

В официальном ответе редакции госприют также сообщил, что с мая до конца декабря этого года поставщиком корма является другая фирма — ООО «Сибирская компания». Перевод бездомных животных на новое питание осуществлялся в рамках графика закупок по целевой субсидии. В настоящее время собаки едят корма торговой марки «Дилли».Как следует из Госзакупок, цена контракта на его поставку составляет почти 6 млн рублей.

Тем не менее, по словам волонтеров, старый комбикорм в приюте еще остался. Будут ли скармливать остатки, — большой вопрос.

По словам волонтеров, комбикорм еще остается в приюте Фото: Предоставлено "Комсомолке"

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