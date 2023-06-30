Строить скверы и набережные станет проще

Подобные набережные протянутся на 70 км. Фото: Кирилл САДЫКОВ

В Челябинске изменятся правила подачи инициативных проектов по благоустройству, также станет проще создавать новые пространства на набережной реки Миасс. На заседании Челябинской городской Думы приняты изменения в положения, которые регламентируют условия программы «Инициативное бюджетирование», изменены и правила застройки вдоль реки. Документы приводятся в соответствие с новым Генпланом города.

70 КИЛОМЕТРОВ НАБЕРЕЖНОЙ

Депутаты на последнем заседании продолжили менять зону застройки вдоль реки Миасс. Участкам, где планируется прокладывать новые набережные, присваиваются зоны А 1.5 (рекреационные зоны интенсивного общественного пользования). Решение позволит зайти на эти работы инвесторам.

— Мы дополняем эту зону для возможности строительства объектов капитального назначения, это мировая практика, — пояснил председатель Челябинской городской Думы Андрей Шмидт. — В Челябинске есть яркий пример, как может выглядеть набережная. Мы прекрасно помним, как это было раньше. Изменения нужны, чтобы все 70 км набережной превратились в такую комфортную зону.

Для удобства набережная поделена на 12 участков. Смешанная зона за¬стройки более привлекательна для инвесторов, что позволит ускорить благоустройство.

ДОРОГУ ИНИЦИАТИВНЫМ

В Челябинске в самом разгаре сезон благоустройства. Только по программе «Инициативное бюджетирование» будет реализовано 113 проектов. Это уникальный механизм, по которому жители сами решают, какие работы и где им нужны, защищают свои проекты и контролируют работу строителей. До 1 августа обновятся межквартальные проезды, дворы, пешеходные дорожки. В этом году благоустроят сквер «Молодежный», еще одно место для прогулок появится в Чурилово.

Депутаты не только принимают проекты по благоустройству, но и контролируют их реализацию.

Все лето депутаты Челябинской городской Думы выезжают для контроля на будущие скверы и новые дороги. Но нуждается в доработке и нормативная база. Поправки приняты в областной закон.

Так, теперь сами проекты будут вноситься раньше, с 10 по 20 октября, чтобы они могли реализовываться в летний сезон, также больше времени дается на доработку. При этом документы можно будет подать повторно после исправления всех недочетов. Кроме того, рассмотрение проектов закрепляется за одной структурой - управлением жилищно-коммунального хозяйства Челябинска. Более гибким становится финансирование благоустройства: если получилось сэкономить средства, их не обязательно возвращать, а можно будет направить на дополнительные работы.

Кстати, с 2024 года финансирование инициативных проектов увеличится на 50%. По решению губернатора между городами и районами Челябинской области будет распределено 2 млрд 250 млн рублей.