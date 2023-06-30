Вместо ветхого жилья построят новые микрорайоны

Депутаты Гордумы в составе актива МКС «Челябинский» партии «Единая Россия» лично общаются с жителями домов, которые должны расселить по КРТ. Фото: пресс-служба Гордумы.

Проблема ветхого жилья в Челябинске накапливалась десятилетиями. Дома по-быстрому строили эвакуированные заводы, в экстренном порядке решая квартирный вопрос. Однако, как известно, нет ничего постояннее временного, поэтому живут в них до сих пор. В итоге в 2005 году в Челябинске оказалось 350 тысяч квадратных метров ветхо-аварийного жилья. Постепенно людей начали переселять, но этот процесс до сих пор идет медленно.

После принятия федерального закона, который ввел в Градостроительный кодекс понятие комплексного развития территорий (КРТ), у российских городов появилась дополнительная возможность по расселению. Эту тему депутаты Челябинской городской Думы обсудили на заседании фракции «Единой России».

— Во временные дома заселялись строители предприятий, ТЭЦ, плотины, — отметил председатель Гордумы, секретарь Центрального местного отделения Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Шмидт. — Сейчас здания приходят в негодность. Этот клубок проблем мы обязаны решать. Президент Владимир Путин поручил партии «Единая Россия» взять на контроль этот вопрос. По стране 10 млн квадратных метров аварийного жилья.

В Челябинске на сегодня признаны аварийными 126 домов. По расчетам люди переедут из них к 2036 году. На решение проблемы одномоментно нужно 5 млрд рублей, а это почти треть собственных доходов городского бюджета, большая часть которого направляется в социальную сферу. Еще один вариант - использовать заемные средства, но долговой объем ограничен федеральным законодательством, а бюджетная политика, наоборот, направлена на сокращение муниципального долга. Третий вариант, который также рассматривался, - запросить федеральные средства, и такие письма направлены, но просто ждать помощи сверху депутаты считают не совсем правильным. При таком раскладе вовлечение застройщиков - вполне логичное решение.

— Только городскому бюджету справиться не получится, — отметила глава города, руководитель межмуниципального координационного совета «Челябинский» партии «Единая Россия» Наталья Котова. — Жителей не устраивают сроки расселения, потому что есть дома до 2030-35 годов. Челябинцы хотят переехать сейчас, обращаются в прокуратуру, следственный комитет. Но без денежных средств и частных инвестиций вопрос с места не сдвинется.

Первый шаг в решении проблемы был сделан с принятием Челябинской городской Думой нового Генерального плана развития города, в котором четко прописано: Челябинск не будет больше расширяться, а значит застройщикам придется искать резервы внутри города, обращать внимание на старые микрорайоны, которые пора сносить.

— Легко в чистом поле взять и с нуля построить микрорайон, не обеспечив его ни дорогами, ни социальной инфраструктурой, ни больницами, ни школами, — прокомментировал решение Андрей Шмидт. — Теперь у нас есть только территории с точки зрения застройки более сложные. Порядка 10 договоров с инвесторами о КРТ сегодня администрация заключила. У застройщика есть обязательства: дома, которые уже признаны аварийными, расселить в течение 15 месяцев. Для расселения домов, которые не признаны, но входят в территорию КРТ, дается 5 лет. Считаю механизм комплексного развития территорий сегодня основным для решения этой проблемы.

Если застройщики активно включатся в освоение территорий внутри города и заключат договоры по КРТ, расселить смогут сразу 54 дома. Новое жилье получат и жители, чьи квартиры находятся в предаварийном состоянии — это не позволит проблеме накапливаться в будущем.