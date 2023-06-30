Проект «Комсомольской правды – Челябинск» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Ведущие программы занимаются популяризацией забытых или неизвестных кулинарных рецептов народов России Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Кулинарные рассказы Белкина» от «Комсомольской правды – Челябинск» победили на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Авторы проекта получат грант на развитие своей программы.

Повар Алексей Белкин и замредактора по спецпроектам КП-Челябинск Алена Мызгина занимаются возрождением забытых или неизвестных кулинарных рецептов народов России. Они рассказывают не только о создании того или иного блюда, но и о его культурно-исторических особенностях. Причем объясняют довольно просто и понятно, а необходимые в приготовлении ингредиенты можно найти на полках любых продуктовых магазинов.

— Традиционная еда постепенно уходит из жизни россиян, а ее место занимают однообразные промышленные продукты, а в жертву массовому производству приносится вкусовое разнообразие, местные обычаи и даже целые породы животных. Важным остается и культурный аспект еды, она способна завоевать страны и народы без оружия, она является проводником идеалов и ценностей, — признаются авторы проекта.

Ведущие ставят упор на молодежь, которая в последнее время отдает предпочтение пицце, бургерам, наггетсам, картошке фри и роллам. Они пытаются донести до них, что не стоит забывать про кухню народов России, ведь их пища способна удовлетворить вкусы даже самых придирчивых гурманов.

Напомним, раз в неделю на платформе радио «Комсомольская правда-Челябинск» выходит свежий подкаст с новым рецептом блюда от Алексея Белкина, а подробности приготовления с фото вы сможете посмотреть в специальном разделе на нашем сайте.

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