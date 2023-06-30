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Общество30 июня 2023 17:58

Проект «Комсомольской правды – Челябинск» стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив

Программа «Кулинарные рассказы Белкина» получит грант на развитие
Ян Стоев
Ян Стоев
Ведущие программы занимаются популяризацией забытых или неизвестных кулинарных рецептов народов России

Ведущие программы занимаются популяризацией забытых или неизвестных кулинарных рецептов народов России

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«Кулинарные рассказы Белкина» от «Комсомольской правды – Челябинск» победили на конкурсе Президентского фонда культурных инициатив. Авторы проекта получат грант на развитие своей программы.

Повар Алексей Белкин и замредактора по спецпроектам КП-Челябинск Алена Мызгина занимаются возрождением забытых или неизвестных кулинарных рецептов народов России. Они рассказывают не только о создании того или иного блюда, но и о его культурно-исторических особенностях. Причем объясняют довольно просто и понятно, а необходимые в приготовлении ингредиенты можно найти на полках любых продуктовых магазинов.

— Традиционная еда постепенно уходит из жизни россиян, а ее место занимают однообразные промышленные продукты, а в жертву массовому производству приносится вкусовое разнообразие, местные обычаи и даже целые породы животных. Важным остается и культурный аспект еды, она способна завоевать страны и народы без оружия, она является проводником идеалов и ценностей, — признаются авторы проекта.

Ведущие ставят упор на молодежь, которая в последнее время отдает предпочтение пицце, бургерам, наггетсам, картошке фри и роллам. Они пытаются донести до них, что не стоит забывать про кухню народов России, ведь их пища способна удовлетворить вкусы даже самых придирчивых гурманов.

Напомним, раз в неделю на платформе радио «Комсомольская правда-Челябинск» выходит свежий подкаст с новым рецептом блюда от Алексея Белкина, а подробности приготовления с фото вы сможете посмотреть в специальном разделе на нашем сайте.

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