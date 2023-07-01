В Челябинской области пенсионерка со слабым здоровьем оказалась запертой в квартире с умершей дочерью

Пенсионерка даже не могла открыть дверь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Усть-Катаве полицейские помогли больной пенсионерке, которая оказалась в запертой в квартире с умершей дочерью. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Все началось после того, как в полицию позвонила женщина, сообщившая о криках в соседней квартире. На указанный адрес выехали сотрудники патрульно-постовой службы Владислав Сиражев, Георгий Кулемин, Артем Киселев и участковый уполномоченный Кирилл Андреев. Они сначала позвонили в дверь, но никто им не открывал.

Георгий Кулемин залез в квартиру через окно и обнаружил в комнате бабушку. Женщина рассказала, что ее пожилая дочь упала на пол и перестала подавать признаки жизни. Сама она хоть как-то помочь ничем не могла, поэтому начала кричать в надежде, что кто-нибудь услышит.

Полицейские вызвали специальные службы, а также выяснили, что в городе есть родственники, которые готовы принять бабушку. Они помогли пенсионерке собрать вещи и лекарства, найти ключи, закрыть дверь и привезти к родственникам.

Позже родные бабушки опубликовали пост с благодарностями в соцсетях. Она поблагодарили полицейских, которые проявили чуткость и внимание по отношению к пожилой женщине.

— Есть люди, которые делают этот мир добрее! Приятно знать, что такие люди есть рядом! Среди спешки, злобы и недопонимания есть те, кто не боится проявить чуткость и участие. Хотим искренне поблагодарить за помощь сотрудников ППСП и участкового, — написала родственница бабушки. — Мир кажется уютным и добрым, когда знаешь, что в нем есть такие внимательные и неравнодушные люди.

Полицейские, которые помогли пенсионерке. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

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