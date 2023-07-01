В челябинском зоопарке умерла медведица Забава

Медведица Забава. Фото: челябинский зоопарк

В челябинском зоопарке накануне скончалась медведица Забава. Точная причина смерти животного пока что неизвестна. Сейчас сотрудники зоопарка разбираются в обстоятельствах трагедии.

— На данный момент проводятся все необходимые мероприятия для установления причин скоропостижной смерти. До тех пор, пока не появятся официальные заключения, мы воздержимся сами и попросим вас воздержаться от комментариев по поводу произошедшего, — сообщили в Челябинском зоопарке.

Забаву и ее сестру Шкоду впервые заметили осенью 2021 года в окрестностях горнолыжного центра «Банное». В то время они были еще совсем медвежатами. Южноуральцы обеспокоились тем, что звери бродили без присмотра мамы. Было очевидно, что медведица погибла, а ее дети сами искали себе пропитание.

Для спасения медвежат развернули целую операцию. Животных отловили по одному и отправили в челябинский зоопарк.

— За эти неполных два года Забава стала неотъемлемой частью нашей зоопарковской семьи и ее внезапный уход стал потрясением для коллектива. Нужно время на то, чтобы осознать произошедшее и выяснить обстоятельства, — рассказали сотрудники зоопарка.

Напомним, в прошлом году умерла медведица Алиса, которая прожила 26 лет в челябинском зоопарке. Хищница ушла из жизни тихо и мирно – во сне.

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