В первой половине июля Венера будет находиться в соединении с Марсом в знаке Льва: астролог рассказала, как это повлияет на нас

В первые дни июля рекомендуется побыть в уединении на природе – так можно достигнуть озарения. Фото: Илья БАРХАТОВ

Первая половина июля ознаменуется соединением Венеры с Марсом и полнолунием в знаке Козерога. Что будет происходить с людьми в это время, объяснила астролог Екатерина Шувалова.

— С 1-8 июля Венера будет находиться в соединении с Марсом в знаке Льва. В этот период многие могут почувствовать желание ярко проявлять свои чувства: делать или получать щедрые подарки, украшать себя (особенно девушки), баловать себя дорогими покупками и так далее. Активизируется сексуальная энергия. В этот период устраивайте свидания, экспериментируйте с яркими образами, которые будут выделять вас среди окружающих.

2 июля избегайте незапланированных покупок, если что-то очень понравилось - отложите на пару дней, а потом уже принимайте решение.

3 июля нас ожидает Полнолуние. Луна будет находиться в знаке Козерога, а это значит, что в этот день желательно больше обычного уделять время планированию и достижению результата. Составьте план на день, а в конце дня отметьте, какие пункты были выполнены. Но помните, важные и ответственные дела лучше не ставить на Полнолуние.

7 июля вас могут посещать неожиданные решения, креативные мысли и идеи. Не забудьте записать их. Также, в этот день благоприятно будет встретиться с друзьями или пообщаться с единомышленниками.

9 июля на смену креативные мыслям может прийти вдохновение, вы можете увидеть глубинный, тайный смысл в каких - то делах. Проведите сессию с психологом или погрузитесь в изучение психологии. Прогулятесь в лесу, Побудьте уединении (в идеале на природе, у воды). Вы можете открыть для себя много интересных инсайтов.

9 и 10 июля. Избегайте ссор, конфликтов. Могут обостряться обиды, недопонимания. Если почувствуете подобное - лучше отложить выяснение отношений на пару дней. А все, что «накипело» лучше выплеснуть на бумагу.

10 июля. Марс переходит в знак Девы. Наши действия становятся более детализированными, кропотливыми. Уделите время, чтобы навести порядок в вещах, разложить все по полочкам.

11 июля. Меркурий переходит в знак Льва. Наши мысли, манера общения становятся более вызывающими. Многим захочется, чтобы им уделяли больше внимания, чтобы обращали внимание на то, что они говорят. Старайтесь не зазнаваться и не пытаться доказать, что вы лучший. Проявите щедрость и благородство Льва - помогайте людям из вашего окружения.

Также, благоприятно будет проявлять активность в блоге или в соц сетях.

14 июля. Вам может захотеться изменений, особенно в домашней обстановке или во внешности. Можно затеять перестановку или любые нестандартные решения для дома.

Попробуйте новый, нестандартный для вас образ: прическа, макияж или стиль в целом. Вместе с семьей сходите в парк аттрацкионов, покатайтесь на велосипедах или самокатах.

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