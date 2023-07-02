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Общество2 июля 2023 9:24

В центре Челябинска провели Первый Кубок по гребле на сапбордах и каяках

Спортсмены стартовали с набережной реки Миасс
Дарья АНТОН
В турнире приняли участие несколько десятков человек.

В турнире приняли участие несколько десятков человек.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На набережной реки Миасс состоялся Первый Кубок по гребле на сапбордах и каяках. Турнир провели в рамках Дня молодежи 1 июля. Принять участие в соревнованиях могли все, кто был готов встать на доску и взять весло.

А для тех, кто никогда этого не делал, но очень хотел научиться, устраивали мастер-классы и рассказывали об основах оказания первой помощи на воде.

Как проходил турнир, смотрите в нашем фоторепортаже.

Разговоры перед стартом.

Разговоры перед стартом.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Все наготове.

Все наготове.

Фото: Егор ИВЛЕВ

На старт, внимание, попыли!

На старт, внимание, попыли!

Фото: Егор ИВЛЕВ

Погода для заплыва в самый раз.

Погода для заплыва в самый раз.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Тишь да гладь.

Тишь да гладь.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Вперед - к победе

Вперед - к победе

Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока штиль - можно передохнуть.

Пока штиль - можно передохнуть.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Каяк - это ярко и красочно!

Каяк - это ярко и красочно!

Фото: Егор ИВЛЕВ

Второй пилот всегда поможет.

Второй пилот всегда поможет.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Лови волну.

Лови волну.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Именно так выглядит умиротворение.

Именно так выглядит умиротворение.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Поплавали, теперь можно и позагорать.

Поплавали, теперь можно и позагорать.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Поддержка болельщиков - одна из составляющих победы.

Поддержка болельщиков - одна из составляющих победы.

Фото: Егор ИВЛЕВ

Настроение - на высоте!

Настроение - на высоте!

Фото: Егор ИВЛЕВ

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