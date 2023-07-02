В центре Челябинска провели Первый Кубок по гребле на сапбордах и каяках

В турнире приняли участие несколько десятков человек.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На набережной реки Миасс состоялся Первый Кубок по гребле на сапбордах и каяках. Турнир провели в рамках Дня молодежи 1 июля. Принять участие в соревнованиях могли все, кто был готов встать на доску и взять весло.
А для тех, кто никогда этого не делал, но очень хотел научиться, устраивали мастер-классы и рассказывали об основах оказания первой помощи на воде.
Как проходил турнир, смотрите в нашем фоторепортаже.
Разговоры перед стартом.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Все наготове.
Фото: Егор ИВЛЕВ
На старт, внимание, попыли!
Фото: Егор ИВЛЕВ
Погода для заплыва в самый раз.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Тишь да гладь.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Вперед - к победе
Фото: Егор ИВЛЕВ
Пока штиль - можно передохнуть.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Каяк - это ярко и красочно!
Фото: Егор ИВЛЕВ
Второй пилот всегда поможет.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Лови волну.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Именно так выглядит умиротворение.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Поплавали, теперь можно и позагорать.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Поддержка болельщиков - одна из составляющих победы.
Фото: Егор ИВЛЕВ
Настроение - на высоте!
Фото: Егор ИВЛЕВ
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