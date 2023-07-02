В центре Челябинска провели Первый Кубок по гребле на сапбордах и каяках

В турнире приняли участие несколько десятков человек. Фото: Егор ИВЛЕВ

На набережной реки Миасс состоялся Первый Кубок по гребле на сапбордах и каяках. Турнир провели в рамках Дня молодежи 1 июля. Принять участие в соревнованиях могли все, кто был готов встать на доску и взять весло.

А для тех, кто никогда этого не делал, но очень хотел научиться, устраивали мастер-классы и рассказывали об основах оказания первой помощи на воде.

Как проходил турнир, смотрите в нашем фоторепортаже.

Разговоры перед стартом. Фото: Егор ИВЛЕВ

Все наготове. Фото: Егор ИВЛЕВ

На старт, внимание, попыли! Фото: Егор ИВЛЕВ

Погода для заплыва в самый раз. Фото: Егор ИВЛЕВ

Тишь да гладь. Фото: Егор ИВЛЕВ

Вперед - к победе Фото: Егор ИВЛЕВ

Пока штиль - можно передохнуть. Фото: Егор ИВЛЕВ

Каяк - это ярко и красочно! Фото: Егор ИВЛЕВ

Второй пилот всегда поможет. Фото: Егор ИВЛЕВ

Лови волну. Фото: Егор ИВЛЕВ

Именно так выглядит умиротворение. Фото: Егор ИВЛЕВ

Поплавали, теперь можно и позагорать. Фото: Егор ИВЛЕВ

Поддержка болельщиков - одна из составляющих победы. Фото: Егор ИВЛЕВ

Настроение - на высоте! Фото: Егор ИВЛЕВ

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