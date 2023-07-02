Стало известно число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Челябинске

6 человек госпитализированы в больницы. Фото: ГИБДД Челябинска

2 июля 2023 в Челябинске на Свердловском тракте, в районе поворота на ЧМЗ произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего пассажиров. В результате столкновения с КамАЗом, микроавтобус опрокинулся на крышу.

В Министерстве здравоохранения Челябинской области сообщили, что на место аварии направлено 8 бригад скорой медицинской помощи.

– По предварительным данным, в ДТП пострадало 9 человек, в том числе 1 ребенок. 6 человек госпитализированы в больницы Челябинска с травмами различной степени тяжести. Трое пострадавших после оказания помощи сотрудниками скорой отказались от госпитализации, – прокомментировали в ведомстве.

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