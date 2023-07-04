«Приезжаю в Парковый — а там "Сайлент-Хилл"»: что происходит на рынке недвижимости в Челябинске в 2023 году

С начала года в Челябинске возвели 1 млн кв. м. жилья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С января по май 2023 года в Челябинской области ввели в эксплуатацию 1 млн кв. м. жилья. А до конца этого года планируется построить еще 400 тыс. «квадратов» недвижимости в многоквартирных жилых домах. Строители уже преодолели показатели прошлого года.

По новому генплану, общий градостроительный резерв Челябинска составляет 17 млн кв. м. жилья — это гарантирует городу перспективу роста на ближайшие 5-10 лет. О том, как сегодня развивается строительная отрасль Южного Урала, и какие перед ней стоят задачи и сложности, поговорили чиновники, застройщики и риэлторы в рамках круглого стола «Новый уровень комфорта», организованного КП-Челябинск.

Сегодня город заинтересован в росте не столько количества, сколько качества квадратных метров, — идет постепенный слом тренда предыдущего десятилетия на застройку окраин. Об этом заявила заместитель начальника управления архитектуры Челябинска Ольга Никитина. Особые надежды администрация возлагает на механизм комплексного развития территорий — за последние два года Челябинск существенно продвинулся в его внедрении и оказался в числе городов-лидеров реновации жилого фонда.

— Еще в 2020 году главной проблемой рынка жилья в Челябинске было отсутствие разнообразия жилья в принципе: было либо что-то очень дорогое, либо все остальное — на активно застраиваемых окраинах, в спальных районах, где недостаточно парков и скверов, кинотеатров и ресторанов, других точек притяжения и сервисов. Сейчас эта ситуация меняется, возникает синергия: застройщики видят, как преображается город, и возводят расположенные вблизи современных благоустроенных пространств дома по новым стандартам комфорта и качества, — сказала Ольга Никитина.

Ольга Никитина: «Особые надежды администрация возлагает на механизм КРТ» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Новым трендом на рынке недвижимости определенно становится стремление его участников перейти от конфронтации к партнерству, взаимодействию друг с другом. Наталья Кузьминых, коммерческий директор компании «Голос.Девелопмент», рассказала, что застройщики в последнее время стали больше уделять внимание таким понятиям, как миссия и ценности, красота и функциональность, развитие города и его статус в масштабах страны.

Ведущий круглого стола — руководитель отдела спецпроектов «Комсомольской правды-Челябинск» Сергей Крапивин Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Программу КРТ она назвала другим ярким примером успешного сотрудничества —коммерческого сектора и органов власти, их совместного видения будущего города, создания комфортной среды для горожан.

— Нам уже не раз в мэрии сказали, что город уже не может расширяться за счет окраин, и сейчас мы ведем сразу несколько проектов комплексного развития. В декабре сдаем первый дом на бывшей площадке завода «КОНАР» на Ленина, 4. Презентовали проект застройки на месте Каширинского рынка — несколько кварталов со сквером и пешеходной улицей. На участке проспекта Ленина на въезде в Тракторозаводский район планируем большой дом-квартал. Во всех этих проектах мы предусмотрели социальную инфраструктуру, спортивные объекты — то, с чем в этих районах города наблюдаются проблемы, — рассказала Наталья Кузьминых.

Наталья Кузьминых: «Застройщики перешли от конфронтации к партнерству» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Девелоперы отмечают изменившиеся поведение и запросы клиентов. Для них перестала играть главную роль цена квадратного метра — сегодня гораздо важнее размер ипотечного платежа, на размер которого могут работать различные льготные программы. В результате человеку легче решиться потратить деньги на квартиру в ЖК более высокого класса, обеспеченного средой и инфраструктурой — а значит, обеспечить самому себе более высокий уровень жизни.

— То, что еще несколько лет назад вызывало удивление, стало обыденностью. Без инструментов и решений, которые позволяют создать комфортную среду, застройщикам уже не получается реализовать свое предложение. И участие в комплексном развитии территорий, внимание к социальной инфраструктуре — детским садам, школам — сейчас является большим конкурентным преимуществом на рынке, — отметил директор по развитию компании «АПРИ Флай Плэнинг» Алексей Салтыков.

Ярким показателем перемены запросов стала растущая популярность загородных малоэтажных поселков: «Твоя привилегия», «ХЮGGE», «L-town», где инфраструктурное развитие идет рука об руку со строительством жилья. Тем не менее, здесь проблемой для застройщиков становится поиск дополнительных ресурсов, привлечение инвесторов на интересные и инновационные проекты детсадов и школ.

Алексей Салтыков: «Внимание к социальной инфраструктуре — большое конкурентное преимущество на рынке» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несмотря на наличие удачных примеров, ряд моментов в подходах к застройке по-прежнему вызывают вопросы. Исполнительный директор компании «Фэмили Групп» Денис Стукалов обратил внимание на то, что если объекты комфорт-класса в Челябинске уже шагнули далеко вперед, то доступное и недорогое жилье по качеству строительства и устройства прилегающих территорий остается позади.

— Научились только губы красить, — так охарактеризовал эксперт ситуацию с домами эконом-сегмента.

Денис Стукалов о застройке эконом-сегмента: «Научились только губы красить» Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Не изжита и такая застарелая проблема Челябинска, как маятниковая миграция — поток жителей окраин в центр на работу утром и с работы домой вечером.

— «Привилегия» — прекрасный, замечательный район, но где в основном работают люди, которые там живут? Они едут в центр. Утром и вечером — пробки, днем в поселке — никого. Я проводил эксперимент: приехал в «Ньютон» в полдень. Обеденное время, много людей на улицах. Приезжаю в «Парковый», а там «Сайлент-Хилл»: машины припаркованы, на дороге я один, и одинокая девушка бежит по тротуару куда-то, — поделился Денис Стукалов.

Эксперт подчеркнул, что виной тому — недостаточное внимание застройщиков к запросам субъектов бизнеса, которые нуждаются в качественных коммерческих площадях. На сегодняшний день в городе, по словам Дениса Стукалова, не реализовано ни одного продуманного проекта, где были бы в равной степени учтены интересы и жильцов, и предпринимателей.

Другим «узким местом» жилой реновации девелоперы называют расселение ветхо-аварийного жилья — сферу, требующую особого внимания законодателей. Сейчас на федеральном уровне рассматривается законопроект о работе с «последними жильцами» — его принятие позволит избежать ситуаций, когда в расселенном доме остаются собственники квартир, с которыми начинаются суды, тормозящие передачу участка под новую застройку.

В сфере индивидуального жилищного строительства, который традиционно является драйвером всей приводимой статистики по вводу жилья, «острыми углами» продолжают оставаться высокие цены на стройматериалы и услуги строителей. Об этом рассказал Константин Толкачев, генеральный директор компании «Доммодуль74» и руководитель регионального отделения Союза садоводов России. Он пояснил, что сейчас рынку необходимо простое и доступное решение в виде серийного малоэтажного строительства домов.

Константин Толкачев рассказал об идее строительства строить модульных домов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Пытаясь строить быстро и качественно, мы упираемся в дороговизну, сроки и нехватку рабочих рук. Мы решили, что следует вернуть положительный опыт советских времен — строить быстровозводимые модульные дома из крупных железобетонных панелей. Обеспечить такое производство может любой завод ЖБИ. По сути, это «квартира, привязанная к земле» — построить такой дом можно за полтора месяца. Хотим донести идею о том, что построить дом — это так же просто, как купить автомобиль, — заявил Константин Толкачев.

Технология, по словам эксперта, доступна не только для жилищного строительства: ее можно использовать для строительства туристических объектов — модульных гостиниц и глэмпингов. Ранее Челябинская область получила крупную федеральную субсидию на развитие современных всесезонных средств размещения для туристов.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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