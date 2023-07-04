Будущее за роботами? В Челябинске собрались лучшие юные робототехники страны

Автоматизированный порт школьников из Челябинска стал победителем творческого конкурса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Целый день школьники со всей России, а также Беларуси и Ирана собирали роботов, макеты по решению технологических задач, чтобы представить их жюри. В этом году Челябинск принимает Российскую робототехническую олимпиаду — отбор на Всемирную олимпиаду роботов WRO. О масштабах говорят цифры: в «Уральской молнии» собрались 900 победителей региональных отборочных этапов из 100 городов.

Это не просто учебные проекты, к этим детям уже давно присматриваются предприятия и бизнес. Ведь это их лучшие кадры. Соревнования поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который познакомился с ребятами и отметил, что нашему региону удалось создать одну из сильнейших школ.

— Команда Челябинской области всегда самая многочисленная на таких олимпиадах, — отметил Алексей Текслер. — Поэтому нам доверили провести национальный этап. В Челябинской области около 8 тысяч ребят уже занимаются робототехникой, мы целенаправленно развиваем это направление и развиваем инфраструктуру: строим кванториумы, IT-кубы. Эти ребята — наше будущее, это очевидно так. Мы сейчас говорим про технологический суверенитет нашей страны, про необходимость развивать собственные технологии. Эти ребята с такой задачей точно справятся.

ИДЕИ ДЛЯ БУДУЩЕГО

Огромная территория Ледового дворца вся заставлена роботами. Школьники разделились на несколько групп, чтобы решить поставленные задачи. Например, они должны создать автономного робота для металлургии, который бы четко перемещал объекты, а также робота для исследований морских глубин, робота для игры в теннис, который сможет победить.

Команда образовательного центра №7, существующая всего год, стала победителем в творческом турнире. Его участникам нужно было построить целый порт, где всё работает без участия человека: роботы разгружают корабли, сортируют товары и доставляют их в нужное место.

— Мы взяли для примера роттердамский порт, где работает только один человек, который втыкает вилку в розетку, — рассказывает школьник Герман Камерер.— Выяснили, что портовые доки в России не оптимизированы: слишком много людей, тратится много энергии. Мы сделали логистический сортировочный центр портового дока. Взяли шаговый мотор, который используется в 3D-принтерах, а также систему полиспаста с электромагнитом. Хочу связать свою жизнь с робототехникой, это очень интересная сфера, за этим будущее.

ПРЕДПРИЯТИЯ ВСТАЛИ В ОЧЕРЕДЬ

Причина успеха школьников Челябинской области в национальных турнирах прост — технических специалистов теперь готовят с детского сада. Это не просто кружки или частные школы, это сеть областных оборудованных учреждений. Помогает связать обучение цифровым технологиям в школе с реальной работой предприятий и бизнеса программа «Профессионалитет».

— Главная работа в том, чтобы из этих ребят получились настоящие технические специалисты, инженеры, важно, чтобы они остались в Челябинской области,— отметил директор Дома юношеского технического творчества Владислав Халамов. — В рамках программы «Профессионалитет» мы договорились с колледжами о том, что теперь ряд предметов даем нашим школьникам. Когда ребята приходят в колледжи, они намного быстрее осваивают специальности.

С 2019 года в регионе по национальному проекту «Образование» созданы два технопарка «Кванториум», 7 центров цифрового образования «IT-куб» в Челябинске, Магнитогорске, Кыштыме, Снежинске, 36 «Точек роста».

— Расширение сети таких уникальных объектов продолжим, — отметил губернатор Алексей Текслер, ставя задачи на 2023 год. — Их количество нужно удвоить в ближайшие годы.