«Воняет соляркой»: в реку большой Бердяуш попало трансформаторное масло

Невооруженным глазом заметен слой горючего. Фото: Татьяна Буленкова / vk.com

В Саткинском районе Челябинской области в реку большой Бердяуш попали литры трансформаторного масла. Это произошло из-за аварии на складе местного энергоучастка. В результате литры горючего вещества оказались в водоеме, откуда они могут попасть в большую Сатку и реку Ай.

– Вода переливается всеми цветами радуги. Сильно воняет соляркой, – жалуются жители поселка Бердяуш.

Сейчас последствия аварии устраняет МЧС. Фото: КП-Челябинск

На ЧП отреагировала администрация Бердяуша. Людей призывают быть осторожными, не использовать воду для хозяйственных нужд и не поить ей скот.

– Настоящее время Администрация Бердяушского городского поселения совместно со спасательными службами, представителями ООО «РЖД» ведутся работы по устранению последствий, – заявили в администрации.

По данным МЧС Челябинской области, масляные пятна с поверхности реки удалены. В дальнейшем планируются сбор загрязненного грунта и его утилизация.

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