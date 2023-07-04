Бажовка — фестиваль с русской душой

Почти 30 лет люди со всей России приезжают на Бажовку, чтобы выступить и почувствовать атмосферу. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Народное творчество интересно, популярно и не имеет возрастных ограничений. Это становится понятно сразу, когда попадаешь на Бажовский фестиваль. Здесь семьи с колясками и грудничками, подростки, бабушки с внуками: все обязательно в народных костюмах. На поляне возле села Демарино будто попадаешь на крестьянскую ярмарку 19-го века.

В этом году на самый известный фестиваль приехали 60 тысяч человек из 50 регионов страны. Челябинская область умеет создавать бренды: Ильменский фестиваль, Сабантуй, Бажовка, «Пламя Аркаима». Это уже не просто легендарные события, а возможность показать жителям других регионов, что Южный Урал любит с размахом принимать гостей.

Событийный туризм поддерживает глава региона Алексей Текслер. Самые интересные мероприятия получают гранты губернатора.

— В целом сегодня существуют беспрецедентные возможности для развития внутреннего туризма, и нужно максимально их использовать, — отметил Алексей Текслер. — Это общая задача для всех. Туристический интерес к Южному Уралу растет с каждым годом. В 2022 году Челябинскую область с ночевкой посетило более 5 миллионов 200 тысяч человек. Это почти на миллион больше, чем годом ранее. Тренд важно продолжить.

ПОКАЗАТЬ И НАУЧИТЬСЯ

В этом году особенностью Бажовского фестиваля стало большое количество мастер-классов. Гости могли не только купить уникальные вещи ручной работы, но и посидеть за ткацким станком, гончарным кругом, сделать свой оберег, нарисовать картину. В общем, попробовать любые традиционные ремесла.

Семья Колобовых, Ольга и Сергей, приехали как гости из Миасса, пожалели, что не взяли палатки, и уже планируют поездку на следующий год.

— Увидели, что люди приехали на три дня с палатками, и загорелись, — говорит Сергей. — Специально для Бажовки сшил на заказ рубашку. В следующем году и жена приедет в национальном платье.

Татьяна Ширяева из Верхних Карасей, напротив, участвует в фестивале с 2014 года. Она шьёт полотенца в старорусском стиле.

— В Верхние Караси я переехала из Челябинска, не смогла жить в городе, — рассказывает свою историю Татьяна. — Творчеством занимаюсь 10 лет. Мой дебют был именно на Бажовке в 2014 году (на Сунгуле).

В этом году Бажовский фестиваль был отмечен Министерством культуры России. Мероприятие получило грант, на средства которого построили традиционные выставочные домики, продумали оформление и навигацию. В целом постоянные участники отмечают не только дружелюбную атмосферу, но и комфорт.

ФЕСТИВАЛЬНОЕ ЛЕТО

Бажовка открыла серию крупных летних фестивалей в Челябинской области. Так, уже в эти выходные, 8 июля, стартует областной Сабантуй. Одновременно в Брединском районе пройдет этнографический фестиваль «Аркаим». 21 июля в Златоусте откроется единственный в мире фестиваль холодного оружия, который носит имя Ивана Бушуева. 12 августа Аркаим снова встретит уже ценителей традиционной русской кухни на фестивале «Крынка».

Самое время путешествовать, узнавать родной край и находить новых друзей.

ЦИФРА: 60 тысяч человек

Бажовский фестиваль в 2023 году побил собственный рекорд по посещаемости. За три дня на трех концертных площадках выступили 400 коллективов.