В Челябинской области мусоровоз врезался в жилой дом

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский»

В Чебаркуле мусоровоз врезался в жилую пятиэтажку на улице Мира.

ДТП случилось около 22:00 4 июня. По пути к дому Mercedes с грузом отходов наехал на дорожное ограждение, зацепил и помял ВАЗ-2120. Затем мусоровоз проломил кабиной витрину магазина, которых находится на первом этаже.

Торговая точка уже была закрыта, так что людей внутри не оказалось. Управлявший Mercedes мужчина тоже уцелел. А вот грузовику и ВАЗу потребуется ремонт.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский»

Как рассказали в чебаркульском ГИБДД, аварию устроил помощник водителя мусоровоза.

Вечером мужчины работали, забирали отходы с дворовых площадок. Посреди смены водителю стало плохо. Его увезли на скорой помощи. А мусоровоз остался на дороге и перекрыл улицу.

У 40-летего помощника не было водительских прав. Но мужчина понял, что сейчас на дороге образуется затор, и попытался спасти ситуацию. Он решил отогнать мусоровоз и освободить проезд. К несчастью, недостаток опыта за рулем дал о себе знать, произошла авария. Теперь незадачливого помощника привлекли к административной ответственности за повреждение дорожных сооружений и вождение без прав. Мужчине грозят штрафы до 25 тыс. рублей.

Фото: ОГИБДД МО МВД России «Чебаркульский»

Напомним, весной в Златоусте опрокинувшийся грузовик врезался в многоэтажку и загорелся. Незадолго до того грузовая машина с водой проломила стену больницы в Миассе.

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