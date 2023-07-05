«Из машины пахло алкоголем»: в Челябинске легковушка снесла столб и перевернулась набок

Машина влетела в столб и перевернулась. Фото: Любовь Васина и ГИДББ Челябинска.

Страшная авария произошла в Тракторозаводском районе Челябинска. Машина, внутри которой были три человека, влетела в столб, снесла его и опрокинулась набок.

На место приехали спасатели и медики. Но первыми на помощь бросились очевидцы.

– Авария произошла при мне. Очевидцы помогли разбить стекло и извлечь из машины людей. Они были пьяные, из машины сильно пахло алкоголем, – рассказывает Любовь Васина.

Другие водители признаются, что эта машина ехала странно еще с Чурилово. Но что все так плохо, никто не мог предположить.

– Женщина сама вышла, она в шоковом состоянии. У водителя сильная травма лица, порез, но он сам в скорую сел. Что с третьим непонятно, вроде целый, – добавляет Любовь Васина.

Госавтоинспекция Челябинска выясняет обстоятельства аварии. В ведомстве уточнили точный адрес ДТП - Хохрякова, 20.

– По предварительным данным водитель, не справившись с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего совершил наезд на столб, опрокинув его, – сообщили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Также в ведомстве добавили, что водителю и 2 пассажирам оказали медицинскую помощь.

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