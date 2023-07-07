Стадион — в каждую школу: в Челябинске полным ходом идет подготовка к новому учебному году

Наталья Котова проверила спортивные площадки в школах. Фото: Администрация Челябинска

Глава Челябинска Наталья Котова посетила образовательные учреждения и проверила, как проходит подготовка к началу учебного года. В этом году ремонтируют более сотни зданий: где-то приводят в порядок крыши и фасады, строят спортивные площадки, где-то проводят внутренние работы.

Школа № 99 стала первым учреждением, которое посетила Наталья Котова. Здесь разработан большой проект строительства уличной площадки. По словам председателя Комитета по делам образования Светланы Портье, реализован он будет поэтапно.

— Первый этап — это капитальный ремонт спортивной площадки, которая находится на территории школы. Его сделаем в этом году, — рассказала Светлана Портье. — В дальнейшем — футбольное поле с покрытием, беговую дорожку. Затем появится и воркаут-площадка. Сейчас работа ведется над теми объектами, которые необходимы для образовательного процесса в школе.

Строительство площадки в школе № 99 пройдет в несколько этапов. Фото: Администрация Челябинска

На спортивной площадке ведутся подготовительные работы. Чуть позже начнется асфальтирование, уже заказаны малые архитектурные формы. Планируется, что к 1 сентября территория будет благоустроена. На это потратят 12,5 млн рублей.

В школе № 108 в этом году сделают капитальный ремонт футбольного поля за 2,7 млн рублей. Здесь уже постелили покрытие из искусственной травы, но во время приемки работ вскрылись недочеты. Теперь подрядчик устраняет замечания.

Директор школы рассказывает, что новое футбольное поле ждали не только ученики, но и жители всех ближайших поселков. Буквально круглые сутки площадка пользуется популярностью, футбол здесь просто обожают.

— Днем здесь занимаются ученики школы, а после шести вечера приходят жители поселков. Они сами установили очередь, тренируются и играют. А еще следят за состоянием поля, и мы им очень благодарны за это, — поделилась директор школы Людмила Шмакова.

Новые ворота и покрытие появились в школе № 108. Фото: Администрация Челябинска

Школа № 108 действительно отличается своим бережным отношением к спортивным площадкам. Десять лет назад здесь появилась новая беговая дорожка. Первое время дети даже снимали обувь, когда ходили по ней, — настолько хотели сохранить ее в отличном состоянии. Как итог, сегодня она выглядит очень даже хорошо, десять лет этой дорожке точно не дашь.

Еще одной точкой стал детский сад № 64. В этом году здесь провели капитальный ремонт эвакуационных лестниц за 1,4 млн рублей. А еще раньше на территории садика появилось видеонаблюдение, а также новый музыкальный зал. Кстати, воспитанники не упустили возможности и показали для главы города очень милый музыкальный номер с русскими народными инструментами. Видно, что вложение средств действительно идет на пользу и помогает взращивать юные таланты.

Новый музыкальный зал в детском саду уже дает свои плоды. Фото: Администрация Челябинска

Мэр Наталья Котова подчеркнула, что в городе насчитывается около 750 зданий, в которых обучаются дети. И все они периодически нуждаются в обновлении. Ежегодно для этого выделяются средства.

— Объем работ очень большой, на сегодня у нас более сотни зданий ремонтируются в той или иной мере: частичный или капитальный ремонт кровли, фасады. Обычно мы с этого начинаем, чтобы потом провести внутренние работы, — рассказала Наталья Котова. — Работаем со спортивными площадками, пытаемся обновить все стадионы. Есть еще несколько стадионов в Металлургическом и Ленинском районах. Думаю, через несколько лет эта работа будет полностью закончена.

На таком покрытии гораздо приятней играть в футбол. Фото: Администрация Челябинска

В рамках программы «Подготовка муниципальных организаций к новому учебному году» власти выделили 209,4 млн рублей. Наталья Котова добавила, что образовательные учреждения также обновляются благодаря программе инициативного бюджетирования, которая проводится при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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