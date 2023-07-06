В Челябинской области будут судить двоих мужчин, которые ограбили и до смерти избили человека, а потом отсекли голову трупу

26-летний грабитель был директором клининговой фирмы. Фото: соцсети

В Сатке Челябинской области будут судить двоих мужчин за разбойное нападение, похищение и причинение смертельных травм. Они вломились в квартиру 49-летнего местного жителя и начали трясти с хозяина деньги за то, что, якобы, к нему приходила массажистка, с которой он не рассчитался.

«Коллекторы» избивали жертву, требовали у него 1 млн рублей и пароли от карт. Потом его напоили самогоном, вывезли в разрушенную деревню, выкинули в кювет и закидали досками. Тогда преступникам было 17 и 26 лет.

– В дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница, заявив о безвестном исчезновении сожителя, которого она не застала дома, вернувшись с работы. На следующий день получила с его телефона странное смс-сообщение о том, что больше он не хочет ее видеть, – сообщила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Грабители сняли с карты жертвы 396 тыс. рублей. 17-летний получил за свою помощь 10 тысяч. Преступление они совершили в марте 2022 года. А в июне узнали, что жертву до сих пор ищут и он числится как без вести пропавший. Тогда они нашли тело, отсекли лопатой голову и закопали ее в лесу. Труп перетащили в подвал ближайшего дома и «похоронили» под кучей мусора.

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