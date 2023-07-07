Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил медали семьям, которые прожили вместе больше 25 лет

Алексей Текслер отметил, что государственная политика сегодня направлена на поддержку семей и семейных ценностей. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Собирать такие семьи накануне Дня Петра и Февронии и вручать им медали «За любовь и верность» стало традицией. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер пришел на прием вместе с супругой Ириной.

— Здесь собрались замечательные пары, которые много десятилетий прожили вместе, — отметил Алексей Текслер. — Мои родители на днях отмечали 53-летие совместной жизни. У родителей Ирины 53 года будет осенью. Мы очень их любим и понимаем, насколько важна родительская любовь. Хотел бы поблагодарить каждого из вас. Вы не просто много лет прожили в любви и согласии, вы пример для молодых, многое сделали для развития региона, страны. Огромное вам спасибо!

— Нашей семье всего 21 год, но мы будем брать с вас пример, — продолжила супруга губернатора Ирина Текслер. — Семья — это наши ценности, на которые не повлияет никто извне. Именно семья помогает преодолеть все трудности, достичь успеха, вырастить и воспитать детей, помогает заботиться о родителях.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ ПОЛВЕКА

Георгий и Людмила Чистяковы в браке 51 год, но вместе еще со школы. Начали присматриваться друг к другу еще с 8-го класса. После школы Георгий уехал учиться в авиационное училище, а Людмила ждала его три года.

— Покорил своим внешним видом, когда приехал в первый раз из училища в отпуск: форма, кокарда, весь подтянутый, военный, таких у нас не было, — вспоминает Людмила Афанасьевна. — Через три года он вернулся, а через год мы сыграли свадьбу. Любовь — это забота, внимание, умение сделать так, чтобы подольше сохранить нашу семейную жизнь вдвоем, мы друг другу поддержка и опора.

Другая пара, Нина и Владимир Лазаревы из Южноуральска, познакомились на дне рождения общей знакомой. Поженились практическим сразу — через полгода, а прожили вместе 50 лет. Владимир Иванович признается, что приметил красивую девушку давно, еще на фото.

— Я ее увидел на фото, сказал, что она нравится, но подруга ответила, что она на меня даже не посмотрит, — говорит Владимир Иванович.

Подруга оказалась не права. Водитель и сотрудница фарфорового завода прожили вместе всю жизнь. Сейчас супруги на пенсии и вместе активно помогают бойцам, которые отправились на спецоперацию.

— Помогаем больше финансово, через городские фонды, — рассказал Владимир Лазарев. — Также ребята приезжают, говорят, что нужно, мы собираемся вместе с сыном ипокупаем необходимое.

На сегодня в Челябинской области медалью «За любовь и верность» награждены 770 пар. Награда присуждается супругам, прожившим в браке больше 25 лет и воспитавшим детей. Медаль вручается в канун Дня семьи, любви и верности, который официально отмечается с 2008 года.

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Столько семей в Челябинской области решили зарегистрировать свой брак 8 июля2023 года — в День семьи, любви и верности.

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