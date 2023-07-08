В Челябинской области проходят «Расулевские чтения»: самые выразительные фотографии с открытия международной конференции

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

В Челябинской области 7 и 8 июля проходит международная всероссийская научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории и современной жизни России».

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

В форуме лично или дистанционно участвуют около 900 человек. Это ученые-религиоведы, философы, активисты национально-культурных центров, представители религиозных организаций и органов власти. Зачитать или послушать доклады собрались гости из двух десятков стран.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

На торжественном открытии чтений выступили Верховный муфтий России Талгат Таджуддин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Выпускникам троицкого медресе «Расулия» на церемонии вручили дипломы. Вдобавок наградили исполнителей, которые победили в конкурсе по чтению мунаджатов.

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

Фото: Олег ЧЕРНЫХ

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